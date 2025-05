Lesedauer: ca. 1 Minute

Kenny Agostino stürmt auch in der kommenden Saison für den ERC Ingolstadt. Der Stürmer war in der abgelaufenen Saison drittbester Scorer beim Hauptrundensieger.

In 50 Spielen der regulären Saison sammelte der US-Amerikaner 45 Scorerpunkte (12 Tore, 33 Vorlagen) und packte in zwölf Playoff-Spielen acht weitere Zähler drauf. Über die vergangenen beiden Hauptrunden in der DEL gesehen, war der Angreifer mit 93 Punkten drittbester Scorer der deutschen Eliteliga.

„Kenny verfügt über außergewöhnliche Qualitäten, ist in der Offensive ein Unterschiedsspieler und war in der abgelaufenen Spielzeit einer unserer produktivsten Stürmer. Diese Rolle soll er auch künftig einnehmen“, erklärt Sportdirektor Tim Regan.

„Die vergangene Saison hat Lust auf mehr gemacht und ich freue mich, nach Ingolstadt zurückzukehren und mit dem Team und den Fans wieder gemeinsam anzugreifen“, sagt Kenny Agostino und fährt fort: „Außerdem gefällt es meiner Frau und mir sehr in Ingolstadt und der Region, das hat die Entscheidung am Ende natürlich leicht gemacht.“



