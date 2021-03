Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie verlieren auch die zweite Partie innerhalb von zwei Tagen diesmal gegen die Augsburger Panther mit 2:4 (0:0, 2:3, 0:1). Zuvor musste sich der KEC dem EHC Red Bull München geschlagen geben.

Über ein Jahr ist es her, seit die Kölner Haie zu Gast im Curt-Frenzel-Stadion waren. Dass es damals am 8. März 2020 das letzte Heimspiel mit Fans sein würde, wusste niemand. So waren die Haie nun zurück in Augsburg und kamen mit einer Niederlage gegen München aus dem Vortag an, die Panther hingegen mit zwei Siegen in Folge begannen das Spiel mit breiter Brust.

Die ersten Minuten gehörten eindeutig den Augsburger Panthern – Köln gab keinen Schuss auf das Tor ab. Die Haie taten sich sogar schwer, die Scheibe in das gegnerische Drittel zu bringen. Augsburg hatte hingegen schon mit eine Vielzahl von Chancen. Die Panther nahmen sich in der Folge selbst etwas den Spielfluss durch zwei Strafen, aber immerhin überstanden sie diese ohne Gegentor, konnten aber auch ihrerseits zwei Möglichkeiten mit einem Mann mehr auf dem Eis wieder einmal nicht nutzen.

Keine Minute dauerte es nach Wiederbeginn, ehe die Augsburger Panther durch T.J. Trevelyan den längst überfälligen Führungstreffer zum 1:0 erzielten. Augsburg konnte weiter nachlegen und es klappte dann sogar in Überzahl bei den Panthern: Nach einem Schuss von Wade Bergmann fälschte Thomas Holzmann zum 2:0 ab. Köln fand jedoch die passende Antwort: Erst traf Marcel Barinka zum Anschluss, dann glich Landon Ferraro aus – und das in nicht einmal zwei Minuten. Layne Viveiros stellte mit dem 3:2 für die Panther die erneute Führung und den Pausenstand in einem torreichen Mittelabschnitt her.

Die Kölner Haie versuchten, im letzten Drittel noch einmal alles nach vorne zu werfen. Augsburg stand aber gut und konnte letztlich durch das 4:2 von Spencer Abbott den Sack zu machen. So ging diese Partie wie auch die letzte vor über einem Jahr an Augsburg.

Sascha Ratzinger