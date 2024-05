Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Straubing Tigers präsentieren mit der Rückkehr von Stürmer Taylor Leier einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison.

Die Straubing Tigers haben heute mit der Rückkehr von Taylor Leier einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekanntgeben. Der 30-jährige Stürmer lief in den beiden Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 bereits für den niederbayerischen DEL-Club auf und verbuchte dabei 101 Scorerpunkte (39 Tore, 62 Vorlagen) in insgesamt 120 Partien. Nach einer Saison beim HC Linköping (SHL), in der er in 30 Spielen sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Vorlagen) sammelte, wechselt Taylor Leier wieder zurück in die Gäubodenstadt.

„Taylor ist ein hervorragender und sehr ehrgeiziger Eishockeyspieler mit Führungsqualität. Er hat ein ausgezeichnetes Spielverständnis, ist ein sehr talentierter Skater und wir können ihn vielseitig einsetzen. Taylor ist torgefährlich und spielt auch in den Special Teams eine große Rolle“, erklärt Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham.

Der kanadische Stürmer kommentiert die Vertragsunterzeichnung wie folgt: „Mir hat es in Straubing stets sehr gut gefallen. In meinen bisher zwei Spielzeiten hier hatten wir immer ein tolles Team mit super Jungs und klasse Trainern – das wird sich auch für die kommende Saison nicht ändern. Ich freue mich bereits jetzt auf die kommende DEL-Spielzeit sowie auf die Teilnahme an der Champions Hockey League und am Spengler Cup. Das wird sehr besonders! Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, bald wieder vor den tollen Tigers-Fans zu spielen.“

Leier stand von 2015 bis 2018 für NHL-Klub Philadelphia Flyers auf dem Eis und erzielte in 55 Partien sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Assists).