​Neben Torsten Ankert, dessen Abschied aus Krefeld seit gut einer Woche feststand, streifte sich auch ein anderer Routinier beim Freitagspiel im Magenta-Sport-Cup gegen Bremerhaven das Trikot der Krefeld Pinguine zum vorerst letzten Mal über.

Kai Hospelt verlässt die Pinguine auf eigenen Wunsch und schließt sich einem DEL2-Team an. Der 35-jährige gebürtige Kölner war letztes Jahr zu den Krefeldern gestoßen und erzielte in 34 Spielen drei Tore und schaffte es auf insgesamt zehn Scorerpunkte. „Wichtiger als seine Produktion auf dem Eis war seine Fähigkeiten jungen Spielern als Mentor beizustehen, in der Kabine als Führungsspieler Präsenz zu zeigen und stets ein offenes Ohr für seine Mitspieler zu haben“, erklären die Pinguine in ihrer Mitteilung.

Damit haben sich im Laufe der Vorbereitung neben Trainer Glen Hanlon gleich sechs Spieler verabschiedet, da auch Kris Foucault, Eugen Alanov, Colin Smith und Wade Bergman das Team verlassen haben.