Die Testspiele am Mittwoch

Kölner Haie sorgen für erste Grizzlys-Niederlage

3.09.2025, 21:01 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Kölner Haie und die Grizzlys Wolfsburg standen sich am Mittwoch in einem Testspiel gegenüber. Oberligist Selber Wölfe war in Tschechien im Einsatz.

Bislang haben die Grizzlys Wolfsburg fünf Vorbereitungsspiele bestritten – und alle fünf gewonnen. Erst im sechsten Test mussten sich die Niedersachsen nun geschlagen geben. Die Kölner Haie gewannen ihren letzten Probelauf auf eigenem Eis mit 4:3.

Dabei zeigten sich die Special Teams des KEC in guter Form, denn alle vier Treffer erzielten die Domstädter in Überzahl. Die Gäste hatten nach Treffern von Julian Chrobot, Lucas Dumont und Matt White bereits mit 3:1. Ryan MacInnis (2), Patrick Russell und Gregor MacLeod erzielten die Kölner, die zum Abschluss der Vorbereitung am Freitag um 20.15 Uhr bei den Tilburg Trappers antreten. Auch die Grizzlys müssen noch einmal ran, bevor es um Punkte geht. Ebenfalls am Freitag geht es zu den Iserlohn Roosters; Bully ist um 19.30 Uhr.

Oberligist Selber Wölfe kam auswärts bei den Pirati Chomutov mit 0:7 unter die Räder.