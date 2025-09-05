Die Testspiele am Freitag

Kölner Haie siegen in Tilburg – keine Strafzeiten beim Nachbarduell in Duisburg

5.09.2025, 22:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die DEL-Teams biegen auf die Zielgerade ein – der Saisonstart steht unmittelbar bevor, während die Zweit- und Oberligisten noch eine Woche länger „üben“. Die Kölner Haie haben ein „halbinternationales“ Testspiel zum Abschluss der Vorbereitung gewonnen, während es ein Nachbarschaftsderby ohne Strafzeiten in Duisburg gab.

Die Kölner Haie traten bei den Tilburg Trappers in den Niederlanden an, die bekanntlich seit zehn Jahren in der deutschen Oberliga spielen. Das Team aus Nordbrabant machte seine Sache sehr gut und ging sogar mit einer 1:0-Führung in die erste Drittelpause. Dann aber drehte der KEC die Partie und zog den Trappers mit dem Tor zum 4:2 nach 38 Sekunden im Schlussabschnitt vor über 2700 Zuschauern den Stecker. Interessant: Mit Luca, Noah und Marco standen gleich drei Münzenbergers für die Haie auf dem Eis. Am Ende stand es 6:2 für Köln.

An der Wedau trafen Oberligist Füchse Duisburg und DEL2-Nachbar Düsseldorfer EG vor über 2100 Zuschauern aufeinander. Nachdem der EVD bislang eine starke Vorbereitung absolviert hatte, lief es 40 Minuten lang für die Hausherren gar nicht gut. Gerade im ersten Drittel dominierte die DEG das Spiel nach Belieben, ehe die Gastgeber besser ins Spiel kamen und ein starkes Schlussdrittel absolvierte, in dem auch der Ehrentreffer durch Jack Bloem fiel. Die DEG gewann die Partie mit 4:1. Bitter für Duisburg: Der Lette Klavs Planics musste bereits im ersten Drittel verletzt passen. Nicht alltäglich: Es gab keine einzige Strafminute in diesem Spiel.

Die weiteren Ergebnisse:

Motor Ceske Budejovice – Straubing Tigers 3:7

GCK Lions – Eisbären Regensburg 5:2

Unia Oswiecim – Lausitzer Füchse 6:2

IHC Kralove Pisek – Passau Black Hawks 2:5

Esbjerg Energy – Saale Bulls Halle 4:3 n.V.

Augsburger Panther – Black Wings Linz 4:1

EC Bad Nauheim – Heilbronner Falken 4:2

EC Peiting – Erding Gladiators 1:2

EV Füssen – Rostock Piranhas 2:6

Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg 3:2

Kassel Huskies – Dresdner Eislöwen 3:2 n.V.

Pioneers Vorarlberg – Eispiraten Crimmitschau 7:2

Tölzer Löwen – Kitzbüheler EC 2:3

Deggendorfer SC – Red Bull Juniors Salzburg 7:4

Hammer Eisbären – Herner EV 4:1

Hannover Indians – Bayreuth Tigers 9:1

Memminger Indians – EC Bregrenzerwald 3:1

EHC Arosa – EV Lindau Islanders 4:0

Herforder EV – Black Dragons Erfurt 1:2