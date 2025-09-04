33-jähriger US-Boy bringt Erfahrung von 138 NHL-Spielen mit

Kölner Haie nehmen Tanner Kero unter Vertrag

4.09.2025, 13:53 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Kölner Haie haben kurz vor Saisonbeginn nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen Stürmer Tanner Kero verpflichtet.

Der 33-Jährige lief in der vergangenen Saison für HV71 in der schwedischen Liga auf. Kero wird in den kommenden Tagen mit seiner Familie in Köln eintreffen und beim KEC zukünftig mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Tanner ist ein sehr spielintelligenter Stürmer, der auf verschiedenen Positionen und in allen Szenarien spielen kann. Er bringt eine große Erfahrung aus Nordamerika und erste Europa-Erfahrungen vom vergangenen Jahr in Schweden mit. Tanner weiß selbst den Abschluss zu suchen, aber auch seine Nebenleute einzusetzen. Wir freuen uns sehr, Tanner und seine Familie in den kommenden Tagen in Köln zu empfangen.“

Tanner Kero: „Meine Familie und ich freuen uns sehr darauf, in Köln anzukommen und die Saison zu beginnen. Wir haben nur Gutes über den Verein, die Stadt und die Fans gehört. Es war mir wichtig, einem guten Team in einer starken und wettbewerbsintensiven Liga beizutreten und die Haie erfüllen genau diese Kriterien. Ich bin bereit für den Saisonstart und freue mich darauf, in der LANXESS arena vor den vielen großartigen Fans zu spielen.“

Der 33-jährige US-Amerikaner, gebürtig aus dem US-Bundesstaat Michigan, ging nach seiner Zeit im Junioren-Eishockey an die Michigan Tech Universität. Dort spielte Kero für vier Jahre in der NCAA, führte sein Team im vierten Jahr als Kapitän an und stand am Ende seiner Uni-Zeit zur Wahl zum besten Spieler der US-Universitätsligen.

Kero wechselte anschließend in die Organisation der Chicago Blackhawks. Für die Blackhawks und deren AHL-Team Rockford IceHogs spielte er drei Jahre, ehe er in weiteren Stationen für die Utica Comets (AHL), Texas Stars (AHL), Dallas Stars (NHL) und Colorado Eagles (AHL) auflief. In neun Profi-Jahren in Nordamerika absolvierte Kero insgesamt 138 NHL-Spiele (24 Punkte) für Chicago und Dallas sowie 436 Partien in der AHL (289 Scorerpunkte).

Zur Saison 2024/2025 zog es Tanner Kero erstmals nach Europa. Für HV71 aus Jönköping (Schweden) lief der Linksschütze in der schwedischen SHL auf und erzielte 25 Scorerpunkte in 52 Hauptrunden- und sechs Playoff-Spielen.