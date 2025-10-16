ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Aufsteiger kassiert achte Niederlage in Folge

Kölner Haie klettern nach Sieg in Dresden auf dritten Tabellenplatz

Gregor MacLeod punktete auch im elften Saisonspiel für die Kölner Haie bei deren 5:2-Sieg in Dresden. (Foto: dpa/picture alliance)

Während Köln seine starke Form bestätigt, warten die Dresdner Eislöwen weiter auf den ersten Heimsieg in der DEL.

Dresdner Eislöwen - Kölner Haie 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)

Die Kölner Haie haben zum Auftakt des elften DEL-Spieltags am Donnerstag die Pflichtaufgabe mit einem Auswärtssieg bei Aufsteiger Dresden gelöst. 

Bereits nach 43 Sekunden brachte Dominik Bokk die Gäste in Führung. Die beiden Finnen Veli-Matti Vittasmäki (9.) und Valtteri Kemilainen (16.) erhöhten noch im ersten Abschnitt für die Haie komfortabel auf 3:0. 

Kurz nach Wiederbeginn sorgte der Treffer von Parker Tuomie bereits für die Vorentscheidung. Zwar keimte nochmal Hoffnung für die Eislöwen auf, als Sebastian Gorcik und Austin Ortega innerhalb von zwei Minuten auf 2:4 vor der zweiten Pause verkürzten. 

Doch Köln zeigte sich im dritten Durchgang defensiv zu abgeklärt und sorgte durch Ryan MacInnis für die endgültige Entscheidung zum 5:2-Endstand. 

Während Nate Schnarr mit drei Torvorlagen zum punktbesten Akteur avancierte, punktete Gregor McLeod mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 in bislang allen elf Saisonpartien. 

Köln kletterte vorübergehend nach dem fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen auf den dritten Tabellenplatz. Dresden wartet hingegen weiterhin auf den ersten Heimsieg in der DEL und verharrt nach der achten Niederlage in Folge auf dem letzten Tabellenrang. 

