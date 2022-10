Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ERC Ingolstadt muss einen weiteren langfristigen Ausfall verkraften. Justin Feser hat eine Oberkörperverletzung erlitten und wird dem Club aus der DEL für circa drei Monate nicht zur Verfügung stehen.

Nach eingehenden Untersuchungen steht fest, dass die Schwere der Verletzung, die sich der 30-Jährige im Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings am vergangenen Freitag zugezogen hatte, eine längere Pause nach sich zieht. Der Stürmer, der bereits in der vergangenen Spielzeit Ingolstädter Topscorer war, startete stark in die neue Saison und verbuchte in seinen bisher neun Einsätzen acht Zähler (vier Tore, vier Vorlagen). Dementsprechend schwer wiegt der Ausfall.

„Wir wünschen Justin eine schnelle Genesung und hoffen darauf, ihn schnellstmöglich wieder auf dem Eis sehen zu können. Dass wir mit ihm und Brian Gibbons innerhalb von wenigen Tagen zwei so schwerwiegende und langfristige Ausfälle auf der Center-Position hinnehmen müssen, trifft uns sehr hart“, sagt Sportdirektor Tim Regan und fügt an: „Wir haben aber Spieler in unseren Reihen, die in dieser Saison schon bewiesen haben, dass sie in die Bresche springen können. Nichtsdestotrotz sondieren wir den Markt intensiv nach einer Verstärkung. Aber: Wir werden keinen Schnellschuss machen. Der Stürmer, den wir unter Vertrag nehmen, soll kein Ergänzungsspieler sein, sondern die Qualität haben, eine Top-Sechs-Rolle in unserer Offensive auszufüllen und er muss spielerisch sowie charakterlich ins Team passen.“