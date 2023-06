Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Straubing Tigers können heute einen weiteren Neuzugang vermelden: Mit der Verpflichtung von Justin Braun wechselt ein 36-jähriger Verteidiger mit einer Erfahrung von 961 NHL-Spielen in die Gäubodenstadt. In der vergangenen Spielzeit lief der US-Amerikaner in 51 Partien für die Philadelphia Flyers auf.

Seine Karriere begann Braun in verschiedenen Junioren-Ligen, bevor er zur Saison 2006/07 an die University of Massachusetts wechselte und somit vier Jahre lang in der NCAA spielte. Direkt im Anschluss wurde er von den San Jose Sharks unter Vertrag genommen, für die er 691 Partien in der National Hockey League absolvierte. Für das Farmteam, die Worcester Sharks, kam er in 54 Duellen – sogar zusammen mit Mike Connolly – zum Einsatz. 2019 wurde der Rechtsschütze zu den Philadelphia Flyers transferiert und daraufhin wechselte er 2022 zu den New York Rangers. Mit diesem Team erreichte er die Eastern Conference Finals, bevor der 1,88 Meter große und 93 Kilogramm schwere Abwehrspieler zur abgelaufenen Saison als Free Agent zu den Flyers zurückkehrte.



Die Verpflichtung des Verteidigers kommentiert Jason Dunham wie folgt: „Es macht mich stolz, dass so ein erfahrener Spieler wie Justin auf uns zugekommen ist und in der kommenden Saison für unser Team spielen möchte. Ich bin mir sicher, dass er die Mannschaft mit seiner herausragenden Erfahrung bereichern wird und diese insbesondere auch unseren jüngeren Spielern weitergeben kann.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass Justin und seine Frau Jessie mit ihren Töchtern Madison und Summer Grace nun zu unserer großen Tigers-Familie gehören.“