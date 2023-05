Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Jimmy Martinovic (21) wird ein U23-Spieler ab der kommenden Spielzeit das Trikot der Grizzlys Wolfsburg tragen. Der gebürtige Füssener erhält einen Zweijahresvertrag und wird mit einer Förderlizenz ausgestattet.

Seine Anfänge im Eishockey hat der 1,83 Meter große Verteidiger beim SC Bietigheim-Bissingen gemacht. Bei den Profis der Bietigheim Steelers schaffte er in der Saison 2021/22 den Sprung in die DEL und hat dort in zwei Spielzeiten insgesamt 73 Partien bestritten. Jimmys Onkel Sasa Martinovic dürfte eingefleischten Grizzlys-Fans noch ein Begriff sein. Der Verteidiger spielte von 2009 bis 2011 bei den Niedersachsen.



„Mit Jimmy haben wir ein sehr entwicklungsfähiges Talent für uns gewinnen können, der aber gleichzeitig schon Luft in der Penny DEL geschnuppert hat. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird, dabei werden wir ihn fördern und unterstützen. Wir sind froh, dass wir unsere Planungen für die Abwehr mit der Verpflichtung von Jimmy frühzeitig abschließen konnten“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer KarlHeinz-Fliegauf.