Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Jungadler Mannheim können sich über den U15-Meistertitel der Saison 2022/23 freuen. Somit ist es den Jungadlern gelungen ihren Titel aus der Vorsaison zu verteidigen.

Das Endturnier der U15-Nachwuchsligen, wurde an diesem Wochenende (24. bis 26. März 2023) von der Düsseldorfer EG im Eisstadion an der Brehmstraße ausgerichtet. Die sechs qualifizierten Teams spielten ihren Meister im Modus Jeder gegen Jeden aus.



Den Auftakt machte das U15-Team der Düsseldorfer EG am Freitag um 8.40 Uhr gegen den ESC Dresden. Die finale Partie des Wochenendes war am Sonntag ebenfalls dem Gastgeberteam aus Düsseldorf, gegen den alten und neuen Meister, die Jungadlern Mannheim vorbehalten. Die Zuschauer bekamen in dem 3-tägigen Turnier viele hart umkämpfte und hochklassige Partien zu sehen. Am Ende setze sich das Mannheimer Nachwuchsteam ungeschlagen, mit sieben Punkten Vorsprung, gegen das zweitplatzierte Team des ESC Dresden durch. Topscorer des Turniers wurde Linus Schatz, ebenfalls vom ESC Dresden mit 10 Punkten (8 Tore, 2 Assists).

Jungadler-Trainer Tomas Brdicko: „Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Man sieht eine sehr positive Entwicklung über die ganze letzte Zeit, deshalb ist es uns auch gelungen den Titel zu verteidigen. Das freut mich wirklich sehr für die Mannschaft.“

Die Abschlussplatzierung:

1. Jungadler Mannheim, 2. ESC Dresden, 3. EC Bad Tölz, 4. Schwenninger ERC, 5. Düsseldorfer EG, 6. Krefelder EV