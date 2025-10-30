Torhüter kommt aus Dresden

Julius Hudacek wechselt zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven

30.10.2025, 21:24 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben Torhüter Julius Hudacek (37) verpflichtet, der bislang für den DEL-Konkurrenten Dresdner Eislöwen gespielt und für den Liga-Neuling neun Partien absolviert hat.

„Mit Julius gewinnen wir einen erfahrenen Partner für Leon Hungerecker. Wir haben mit Julius die Situation offen kommuniziert und seine Rolle klar definiert. Wir erwarten von ihm, dass er als starker Partner für Leon die Arbeitslast verteilt. Nachdem wir von der Ausfalldauer von Kristers Gudlevskis gehört haben, haben wir unsere Optionen sortiert. In enger Absprache mit dem Trainerteam haben wir ein Profil definiert – Julius kann uns sofort helfen, da er im Spielbetrieb ist und die Liga kennt“, sagt Bremerhavens Sportmanager Sebastian Furchner. „Seine Präsenz, Ruhe und Führungsstärke werden uns helfen, die anstehenden Aufgaben in der Saison 2025/26 erfolgreich zu meistern. Zudem verfügt Julius über die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre, als er in der laufenden Saison in Teams hineingekommen ist – er kennt diese Situation und kann professionell damit umgehen.“