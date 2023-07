Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther haben einen weiteren Spieler für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen. Vom slowakischen Meister HC Kosice wechselt Verteidiger Jordon Southorn zum DEL-Club.

Mit 40 Scorerpunkten in insgesamt 64 Spielen war Jordon Southorn vergangene Spielzeit in Addition von Hauptrunde und Playoffs der punktbeste Verteidiger der slowakischen Extraliga und hatte großen Anteil am Titelgewinn seines Teams. Ohnehin hat der 33-jährige Kanadier in der Slowakei seine Spuren hinterlassen. Schon 2019 gewann er, damals noch mit Banska Bystrica, die Meisterschaft. 2020 wurde er mit 13 Toren und 38 Assists erstmalig punktbester Abwehrspieler der Extraliga.



Der 1,90 Meter große und 99 Kilogramm schwere Linksschütze wurde 2008 von den Buffalo Sabres gedraftet und lief in Europa bereits für Torpedo Ust-Kamenogorsk, Barys Astana, Dukla Michalovce, Orli Znojmo und Dinamo Riga auf. Nun folgt der Wechsel in die Deutsche Eishockey Liga.

„Jordon Southorn ist ein sehr guter Zwei-Wege-Verteidiger, er hat seine Stärken auf beiden Seiten der Eisfläche. Er spielt zudem sehr diszipliniert, weiß seinen Körper einzusetzen und ist ein mobiler Skater mit einem guten Schuss. Genau dieses Anforderungsprofil hatten wir für diese Kaderstelle erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass Jordon eine gute und sinnvolle Ergänzung für unsere Abwehr ist“, sagt Panther-Coach Christof Kreutzer.