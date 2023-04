Lesedauer: ca. 1 Minute

Verteidiger Jordan Murray wechselt von den Grizzlys Wolfsburg zu den Adlern Mannheim. Der 30-jährige Kanadier unterzeichnet einen Einjahresvertrag.

Im Rahmen der Neuausrichtung haben die Adler Mannheim die erste Verpflichtung mit Verteidiger Jordan Murray vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg für die kommende Saison bekanntgegeben.

Vor seinem ersten Europa-Engagement spielte Murray überwiegend in der American Hockey League. Für die Belleville Senators absolvierte der Kanadier 174 Partien, in denen er 24 Tore erzielte und 61 Vorlagen verbuchte. Im Oktober 2020 zog es den Linksschützen über den großen Teich. Zunächst wechselte Murray zu Dinamo Riga, bestritt elf Spiele in der KHL. Nur vier Monate später schloss sich der Kanadier HV71 an, für die er in 17 SHL-Partien sechs Scorerpunkte sammelte. Zur Saison 2021/22 folgte schließlich der Wechsel zu den Grizzlys. Im Trikot der Niedersachsen lief der 1,83 Meter große und rund 90 Kilogramm schwere Defender 124-mal in der DEL auf. Dabei brachte er es auf 17 Tore und 64 Vorlagen.

„Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit Jordan. Er ist ein Allrounder, ein vielseitig einsetzbarer Verteidiger, der in Wolfsburg bewiesen hat, was er im Stande ist zu leisten“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten, seinem Spielverständnis und seinen Offensivqualitäten passt er hervorragend in unser Team.“

„Ich freue mich sehr darauf, künftig für die Adler zu spielen. Bis jetzt habe ich nur Gutes über die Organisation gehört. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben und versuchen, meinen Teil zum größtmöglichen Erfolg des Teams beizutragen“, sagt Murray selbst zu seiner Vertragsunterzeichnung.