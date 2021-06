Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kölner Haie haben Jonas Holøs verpflichtet. Der 33-jährige Verteidiger kommt vom HC Linköping und erhält einen Vertrag bis 2022. Bei den Haien läuft Holøs mit der Rückennummer 7 auf.

Cheftrainer Uwe Krupp: „Mit Jonas Holøs erhalten wir einen stabilen Zwei-Wege-Verteidiger und den langjährigen Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft. Jonas weist viel internationale Erfahrung auf und bringt Führungsspieler-Qualitäten mit. Ich freue mich ihn in Köln begrüßen zu dürfen!“

Jonas Holøs: „Ich hatte ein sehr gutes Gefühl bei meinen Gesprächen mit Uwe Krupp. Er hat mir sein Konzept erklärt und welche Rolle ich in diesem spielen werde. Ich habe sehr viel Gutes über Köln als Stadt und Eishockey-Standort gehört. Ich freue mich sehr auf meine Zeit bei den Haien!“

Meistertitel und Führungsspieler

Holøs begann seine Karriere bei seinem Heimat-Klub Sparta Sarpsborg. Dort gab der Verteidiger 2003 sein Profi-Debüt und etablierte sich in den darauffolgenden Jahren sowohl im Sparta-Kader als auch in der norwegischen Nationalmannschaft. 2008 ging der Norweger den Schritt nach Schweden. Mit Färjestad BK gewann er gleich in seiner ersten Spielzeit in Schweden die Meisterschaft. 2010 unterschrieb er einen Vertrag bei der Colorado Avalanche, die ihn bereits 2008 im NHL Entry Draft in der sechsten Runde ausgewählt hatten. Für die Colorado Avalanche absolvierte er 39 Spiele (6 Vorlagen) und unterstützte zwischenzeitlich das Farmteam, die Lake Erie Monsters, für 17 Spiele in der AHL. 2011 beendete er sein NHL-Abenteuer und kehrte nach Skandinavien zu den Växjö Lakers zurück. Holøs lief neben der schwedischen Liga später noch in Russland und der Schweiz auf.

Zuletzt nahm Holøs als Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft an seiner bereits 15. Weltmeisterschaft teil. Sowohl 2014 als auch 2018 spielte der Verteidiger im Olympia-Aufgebot der Norweger. Seit 2017 ist er Kapitän seines Heimatlandes.