Das Warten hat ein Ende, denn die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gab heute nach Abschluss des Lizenzierungsverfahrens bekannt, dass die Löwen Frankfurt die Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb der DEL 2022/2023 erhalten.

„Die Freude über den nun endgültig gelungenen Aufstieg ist in unserer Organisation natürlich riesengroß! Wir haben zwar, bei Abgabe der Lizenzunterlagen Anfang Mai, positive Erwartungen an das Prüfungsverfahren geknüpft, aber die nun offizielle Bestätigung ist der letzte große und essenzielle Schritt für uns hinsichtlich der Rückkehr in die Erstklassigkeit. Die Vorfreude wächst jetzt natürlich mit jedem Tag mehr – wir haben ein attraktives Vorbereitungsprogramm und auch das Löwen-Rudel wächst stetig weiter“, kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter der Löwen Frankfurt, Stefan Krämer, die positive Nachricht aus dem Liga-Büro in Neuss.

Die Löwen Frankfurt hatten sich in der vergangenen Saison durch den Sieg im Playoff-Finale gegen die Ravensburg Towerstars sportlich für die DEL qualifiziert.

Neben den Löwen Frankfurt haben auch alle anderen 14 DEL-Teams die Lizenz für die Saison 2022/2023 erhalten. Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf.

„Die Lizenzierungsphase bedeutet stets Arbeit für die Clubs. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir allen Clubs die Lizenz erteilen konnten. Es ist ein positives Signal für die Stabilität des gesamten Spielbetriebs“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

Die DEL-Saison startet am 15. September 2022. Der Spielplan wird am Freitag (01.07.22) veröffentlicht.