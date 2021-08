Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim ERC Ingolstadt war er einer der Publikumslieblinge: Jerry D’Amigo! Ab sofort stürmt der US-Amerikaner mit dem tollen Eishockey-Namen für die Düsseldorfer EG. Der Linksschütze kommt u.a. mit der Empfehlung von 31 Spielen in der NHL und 100 Begegnungen in der DEL (29 Tore, 38 Vorlagen) an den Rhein. Der Vertrag des 30-jährigen, ehemaligen Junioren-Weltmeisters ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG: „Jerry D’Amigo ist ein laufstarker und einsatzfreudiger Stürmer mit gutem Schuss. Er spielt sehr teamorientiert und arbeitet in beide Richtungen. Außerdem verfügt er über viel Erfahrung und einen guten Charakter.“ Durch sein emotionales Auftreten hat D’Amigo auch das Potenzial, zu einem der Publikumslieblinge des Teams 2021/22 zu werden.

Über Jerry D’Amigo

Jerry D’Amigo wurde am 19. Februar 1991 in Binghamton bei New York geboren. Dort erlernte er auch das Eishockeyspielen. Als Jugendlicher kam er auf zahlreiche Einsätze in der US-amerikanischen U17- und U18-Nationalammanschaft. Mit dem U18-Team wurde er 2009 Weltmeister. Im selben Jahr wurde D’Amigo in der sechsten Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet. Seine ersten Schritte im Profisport unternahm er dann bei den Toronto Marlies in der AHL (insgesamt 401 AHL-Einsätze mit 93 Treffern und 111 Assists). 2010 wurde er mit der US-U20 erneut Weltmeister. Im Jahr 2013 erfolgte sein NHL-Debüt für die Maple Leafs. Hier gelangen ihm in 22 Spielen ein Treffer und zwei Vorlagen. In der Folgesaison kamen neun weitere NHL-Einsätze für die Buffalo Sabres hinzu. Der Wechsel von Toronto nach Buffalo war übrigens im Wechsel mit Luke Adam. 2016 wagte Jerry den Schritt nach Europa. In der ersten finnischen Liga lief er 102 Mal für Tampereen Ilves und Kalpa auf (21 Tore, 33 Tore). 2018 dann der Wechsel in die DEL zum ERC Ingolstadt. Nach einem erneuten Zwischenspiel in Nordamerika 2020/21 kehrt er nun nach Deutschland zurück und kommt zur DEG. Hier erhält der 180 cm große und 91 kg schwere Stürmer die Rückennummer 9.

Folgende 23 Spieler stehen nun für 2021/22 fest

(NZ = Neuzugang, K = Kontingentspieler, U23 = U23-Spieler):

Zwei Torhüter: Hendrik Hane, Mirko Pantkowski.

Acht Verteidiger: Kyle Cumiskey (K), Bernhard Ebner, Nicolas Geitner, Niklas Heinzinger (NZ, U23), Marco Nowak, David Trinkberger (NZ), Marc Zanetti (K), Luca Zitterbart (NZ).

13 Stürmer: Alexander Barta, Jerry D’Amigo (K, NZ), Tobias Eder, Alexander Ehl (U23), Daniel Fischbuch, Mike Fischer (NZ, U23), Stephen MacAulay (K, NZ), Jakob Mayenschein (NZ), Brett Olson (K, NZ), Niklas Postel (NZ), Carter Proft (NZ), Cedric Schiemenz (NZ, U23), Victor Svensson (K).

Derzeit sind sechs Kontingentstellen besetzt.