Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 32-jährige Goalie Jeff Zatkoff wird auch über die aktuelle Spielzeit 2019/20 hinaus das Trikot der Straubing Tigers tragen. Im Sommer 2018 war der in Detroit, Michigan geborene Torhüter mit beeindruckenden AHL- sowie NHL-Referenzen nach Straubing gekommen und bestreitet aktuell seine zweite Saison in Niederbayern.

„Jeff stellt sich als vorbildlicher Teamplayer stets in den Dienst der Mannschaft und verfügt über eine beeindruckende mentale Stärke. Im Gespann mit Sebastian Vogl ist er einer der zentralen Bausteine der Mannschaft und hat maßgeblichen Anteil am bisherigen Saisonverlauf“, so Jason Dunham.

Jeff Zatkoff selbst sagt zur Verlängerung seines Kontrakts im Gäuboden: „Straubing ist für mich und meine Familie zu einem zweiten Zuhause geworden. Die Stadt und die Fans sind großartig, wir fühlen uns hier wohl und gut aufgehoben. Jeder behandelt uns gut, dafür möchte ich besonders Jason Dunham und Gaby Sennebogen danken. Wenn ich in Deutschland spiele, möchte ich das nirgendwo anders tun als in Straubing.“