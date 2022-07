Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bereits im Sommer 2021 vermeldeten die Straubing Tigers die Verpflichtung von J.C. Lipon, der seinen Vertrag jedoch aufgrund eines lukrativen Angebots in der KHL kurzfristig wieder auflöste. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Kontingentspieler dort 27 Partien im Trikot des HK Sotschi (3 Tore, 7 Assists) sowie zehn Spiele für Sibir Nowosibirsk (2 Assists).

„Endlich hat es geklappt. Ich freue mich sehr, dass wir J.C. Lipon nun in unseren Reihen haben. Er ist ein harter Arbeiter und physischer Spieler, der stets den Weg zum Tor sucht. J.C. ist ein hervorragender Skater mit großem Scoring-Potential“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Der 29-jährige Angreifer aus Regina in Saskatchewan wurde 2013 von den Winnipeg Jets in der dritten Runde gedraftet, bestritt für die Jets neun NHL-Spiele und machte sich vor allem in den Farmteams der Jets in der AHL, den St. John`s IceCaps und den Manitoba Moose, einen Namen, ehe er 2020 erstmalig nach Europa wechselte. In der Spielzeit 2020/21 lief er sowohl in der KHL für Dinamo Riga (37 Spiele, 8 Tore, 12 Assists, 20 Punkte, 74 Strafminuten) und in der SHL für IK Oskarshamn (8 Spiele, 2 Assists, 25 Strafminuten) auf.