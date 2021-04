Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Straubing Tigers haben den Vertrag mit ihrem Sportlichen Leiter Jason Dunham um drei weitere Saisons verlängert und sorgen so für Konstanz auf dieser zentralen Position.

Zur Saison 2004/05 wechselte Jason Dunham als Spieler zum damaligen Zweitligisten und war ein Jahr später mit zwölf Scorerpunkten bei 15 Play-off-Einsätzen (5 Tore, 7 Vorlagen) maßgeblich daran beteiligt, dass der Aufstieg in die höchste deutsche Eishockeyliga realisiert werden konnte. Als Spieler kann der Stürmer auf einen Erfahrungsschatz von 207 DEL-Partien zurückblicken, nach dem Ende seiner aktiven Karriere wechselte der heute 51-Jährige zunächst hinter die Bande und war zwei Jahre als Co-Trainer für die Gäubodenstädter tätig. Seit Frühjahr 2011 bekleidet Jason Dunham das Amt des Sportlichen Leiters der Straubing Tigers, seitdem konnte sich der niederbayerische Club in den vergangenen neun Jahren sechs Mal für die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga qualifizieren. 2012 wurde er zudem zum DEL-Manager des Jahres gewählt.

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, zur Vertragsverlängerung: „Jason ist seit nunmehr 17 Jahren Teil der Tigers-Familie und eines der Gesichter unseres Clubs. Er hat unsere Organisation entscheidend mitgeprägt, zuerst als Spieler, dann als Co-Trainer und schließlich als Sportlicher Leiter. Durch sein weitreichendes Netzwerk schafft er es immer wieder, unsere Mannschaft mit Neuverpflichtungen hervorragend zu verstärken und die Verträge mit unseren Leistungsträgern zu verlängern.“ Mario Kozuch, Sprecher des Gesellschafterkreises der Straubing Tigers, ergänzt: „Jason genießt das uneingeschränkte Vertrauen unserer Gesellschafter, daher war die Entscheidung, seinen Vertrag zu verlängern, schnell getroffen.“

Jason Dunham selbst sagt: „Es ist eine große Ehre für mich, dass ich schon seit so langer Zeit in unserer Organisation tätig sein kann und weiterhin sein werde. Über die Jahre hinweg habe ich großartige Menschen kennenlernen dürfen, seien es Mitarbeiter, Spieler oder Trainer. In den letzten Jahren haben wir gemeinsam ein stabiles Fundament errichtet, auf das wir aufbauen können, und ich bin selbst ein wenig überrascht über die Fortschritte, die unsere Organisation in den letzten Jahren auf allen Ebenen gemacht hat. Hier in Straubing haben wir ein unglaublich ruhiges und positives Arbeitsklima, alle Beteiligten arbeiten Hand in Hand zusammen und ziehen am gleichen Strang. Ich möchte mich bei allen Fans, Sponsoren und besonders den Gesellschaftern der Straubing Tigers für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken, dies ist in unserem Business beileibe keine Selbstverständlichkeit. Ich blicke mit Stolz auf das Erreichte zurück und freue mich auf das, was die Zukunft noch bringen wird.“