Janne Juvonen bleibt beim Debüt für die Kölner Haie ohne Gegentor

26.10.2025, 21:52 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Ein perfektes Debüt für Torhüter Janne Juvonen: In seinem ersten Spiel für die Kölner Haie ließ der Finne keinen Gegentreffer zu. Auch die Straubing Tigers spielen „zu null“. Die DEL am Sonntag.

Kölner Haie – Löwen Frankfurt 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Erst vergangene Woche verpflichteten die Kölner Haie den finnischen Torhüter Janne Juvonen, der am Sonntag zum ersten Mal zwischen den Pfosten stand. Gegen die Löwen Frankfurt entwickelte sich von Beginn an ein sehr einseitiges Spiel und schon im ersten Drittel hätte das Ergebnis bereits deutlich höher ausgehen können. Auch wenn die Frankfurter anschließend besser in die Partie fanden, konnten sie sich zu wenige Großchancen herausspielen. Mit gewohnter finnischer Ruhe sicherte sich Juvonen direkt im ersten Spiel den Shutout und vereitelte jede der Frankfurter Torchancen. Für die Kölner Haie ist es bereits der sechste Heimsieg in Folge und mit 27 Punkten stehen sie jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Mit seinem Tor zum 5:0 erzielte Gregor MacLeod bereits seinen 19. Punkt im 14. Spiel und steht mit dieser Ausbeute Stellvertretend für den aktuellen Erfolg der Haie.

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Ebenfalls ohne Gegentor blieb Straubings Henrik Haukeland, und das bereits im dritten Heimspiel in Folge. Gegen Wolfsburg waren die Tigers das effizientere Team und nutzten von Beginn an ihre Chancen. Während Marcel Brandt mit einem Unterzahl-Tor bereits seinen 250. Punkt im Trikot der Niederbayern erzielen konnte, traf der NHL-erfahrene Wade Allison zum ersten Mal für sein neues Team. Die Wolfsburger fanden nach einem schwachen Start zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel, sodass das Ergebnis auch in der Höhe gerechtfertigt ist. Die Straubing Tigers haben auch gegen Wolfsburg eindrucksvoll bewiesen, dass sie vollkommen zu Recht auf dem zeiten Tabellenplatz stehen und derzeit überragendes Eishockey spielen, über alle Mannschaftsteile hinweg. Besonders gut war der 24-jährige Elis Hede aufgelegt, der einen Doppelpack erzielte und damit dem Team enorm helfen konnte. Nach dem Sieg stehen die Tigers nun bei 33 Punkten und sind auf dem besten Weg sich bis zur Deutschland-Cup-Pause auf den ersten Plätzen festzusetzen.

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Ingolstadt dreht einen 0:2-Rückstand und Mannheim kassiert die dritte Saisonniederlage. Nach einem sehr dominanten Auftaktdrittel der Mannheimer gelingt den Panthern das Comeback und der Hattrick von Kenny Agostino legt den Grundstein für den sechsten Heimsieg in Folge. Ab dem zweiten Drittel entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes und temporeiches Spiel, das auch genauso in die andere Richtung ausgehen hätte können. Im Ingolstädter Tor machte Devin Wiliams ein gutes Spiel, doch der Matchwinner des Spiels war letztendlich Kenny Agostino, der mit einem Empty-Net-Treffer seinen Hattrick komplettierte und nach sieben Spielen erstmals wieder treffen konnte. Zum Abschluss des Spieltags hatte das Spiel alles geboten, was man aus neutraler Sicht sehen will und für die Ingolstädter kommt der Sieg vor dem Spiel gegen die favorisierten Straubing Tigers zu einem perfekten Zeitpunkt.

Alle Ergebnisse des 14. Spieltags

Manuel Hunold