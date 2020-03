Lesedauer: ca. 1 Minute

Janik Möser wird die Adler Mannheim nach der aktuellen Saison verlassen. Der gelernte Verteidiger wechselt innerhalb der DEL zu den Grizzlys Wolfsburg.

Janik Möser stammt aus der Jugendschmiede der Adler Mannheim. Nach seiner Zeit bei den Kurpfälzern verbrachte der 1,80 Meter große Verteidiger insgesamt vier Jahre an der Ohio State University und spielte in der College-Liga NCAA. Zur Saison 2018-2019 ging es zurück in die Heimat. In die Deutschen Eishockey Liga kommt der 24 Jahre junge Defensivspezialist bislang auf 53 Partien (drei Tore, fünf Vorlagen).

In der laufenden Saison spielt der Linksschütze aktuell wieder für die Adler Mannheim und war während der Saison kurzzeitig auf Leihbasis für die Iserlohn Roosters im Einsatz. Janik Möser wird wie alle anderen Profis zur Saisonvorbereitung Ende Juli in Wolfsburg eintreffen.

„Janik ist ein Spieler, der von seiner Mentalität sehr gut zu uns nach Wolfsburg passen wird. Er ist gut ausgebildet, körperlich robust, ehrgeizig und hat den Willen, sich zu verbessern. Zudem ist er ein sehr guter Schlittschuhläufer. Janik ist bei uns als Verteidiger eingeplant, kann aber zur Not auch im Sturm aushelfen“, so Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.