​Der ERC Ingolstadt kann seine Offensive mit Jan Nijenhuis verstärken. Der 21-Jährige kommt von den Eisbären Berlin an die Donau und hat beim Vizemeister aus der Deutschen Eishockey-Liga einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Der gebürtige Münchener wechselte 2015 vom EHC Klostersee in den Nachwuchs der Jungadler Mannheim und war bereits im Alter von 17 Jahren drittbester Scorer im DNL-Team der Kurpfälzer. Zudem bestritt der Angreifer an der Seite von NHL-Star Tim Stützle im Trikot der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften eine U18- sowie zwei U20-Weltmeisterschaften.



„Jan ist technisch und läuferisch sehr gut ausgebildet. Daher kann man ihn variabel einsetzen, womit er für uns in verschiedenen Rollen wertvoll sein kann“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Rechtsschützen, der über die Grizzlys Wolfsburg im Sommer 2022 zu den Eisbären Berlin kam. Für die Hauptstädter lief er 37 Mal auf, für deren DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse standen am Ende 28 Einsätze (15 Scorerpunkte) zu Buche.

Über die Perspektive des Allrounders sagt Regan: „Aufgrund des Saisonverlaufs in Berlin war es für Jan schwierig, Fuß zu fassen. Wir haben aber das Vertrauen in seine Qualitäten. Er hat auf jeden Fall das Potential, um sich in der DEL durchzusetzen.“

Bisher stehen bereits 151 Spiele (acht Punkte) in der deutschen Eliteliga in Nijenhuis‘ Vita. Bei den Blau-Weißen soll nun der endgültige Durchbruch gelingen.