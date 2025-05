Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Iserlohn Roosters haben zur kommenden DEL-Saison den Stürmer Jakub Borzecki verpflichtet. Der 23-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren beim Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG, die nach der abgelaufenen Saison in die DEL2 abstiegen.

„Es gab in der Vergangenheit schon mehrfach Kontakt zu den Roosters, irgendwie hat es aber nie mit einem Wechsel geklappt. Mir gefällt das Umfeld hier sehr gut, ich kenne auch einen Großteil der Mannschaft bereits, deshalb freue ich mich sehr, dass der Wechsel nun zustande gekommen ist“, betont Borzecki.

Geboren wurde der Rechtsschütze, der neben der deutschen auch die polnische und US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, im nordamerikanischen Syracuse. Seine ersten Schritte in Richtung Profibereich machte Borzecki im Nachwuchs des Kölner EC, ehe er für insgesamt vier Jahre an der RB Hockey Akademie ausgebildet wurde. In dieser Zeit reifte Borzecki zum U20-Nationalspieler und absolvierte in der Saison 2021/22 eine komplette Saison bei den Profis des EC Salzburg in der ICEHL. Im Anschluss wechselte er nach Düsseldorf und war insgesamt drei Spielzeiten für die DEG aktiv. Mit 12 Scorerpunkten in 45 Spielen etablierte sich Borzecki in der vergangenen Saison in der DEL und wurde im Februar auch für die U25-Maßnahme des DEB-Teams nominiert. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 134 DEL-Spielen (22 Scorerpunkte) mit an den Seilersee.

„Jakub hat bereits bewiesen, dass er in dieser Liga Verantwortung übernehmen kann. Gleichzeitig bringt er noch großes Entwicklungspotenzial mit, das wir gemeinsam mit ihm und unserem Trainerteam abrufen wollen, damit er hier am Seilersee ein wichtiger Spieler werden kann“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier zur Verpflichtung.



