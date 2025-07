Lesedauer: ca. 1 Minute

Damit sind eine Woche vor dem offiziellen Trainingsstart die Kaderplanungen des Hauptrundensiegers der Vorsaison abgeschlossen.

Jakin Smallwood besetzt die letzte offene Kaderstelle und erhält einen Einjahresvertrag. Der Deutsch-Kanadier war zuletzt in Nordamerika aktiv.

„Ich habe Jakin seit letztem Jahr beobachtet. Er gibt uns als gelernter Center, der auch auf den Außenpositionen einsetzbar ist, zusätzliche Optionen. Er macht seinen Job in allen Zonen sehr zuverlässig und ist sehr motiviert beim ERC seine Profikarriere zu starten“, beschreibt Sportdirektor Tim Regan den letzten ERC-Neuzugang vor dem Trainingsauftakt am kommenden Montag. „Bisher hat Jakin einen ähnlichen Karriereweg beschritten wie Austen Keating. Er ist ein junger, hungriger Profi, der sich unbedingt in der DEL beweisen und durchstarten will.“

Die vergangenen drei Spielzeiten verbrachte Smallwood an der University of Alberta. Dort verbuchte er durchschnittlich einen Punkt pro Spiel und wurde gleich in seiner ersten Spielzeit zum Rookie des Jahres gewählt. Zuvor wurde der 24-Jährige, der aus einem Vorort von Edmonton stammt, in der kanadischen Juniorenliga WHL ausgebildet.

„Auf diese Chance habe ich gewartet und ich freue mich darauf, dass es nun soweit ist. Ingolstadt wird meine erste Station im Profi-Eishockey sein. Ich will so hart wie möglich arbeiten, mir meine Chancen verdienen und zum Teamerfolg beitragen“, sagt der Rechtsschütze, der sich selbst als schnellen Zwei-Wege-Spieler beschreibt, der defensiv stark spielen möchte und über eine gute Übersicht verfügt.