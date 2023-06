Linksschütze geht in seine dritte Saison bei den Ice Tigers

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Jake Ustorf um ein weiteres Jahr bis zum Ende der DEL-Saison 2023/24 verlängert.

Der 25-jährige Stürmer geht damit nach seinem Wechsel vom EHC Freiburg aus der DEL2 im Sommer 2021 in seine dritte Saison bei den Ice Tigers.

In bislang 95 Einsätzen für Nürnberg hat der Linksschütze fünf Tore erzielt und 15 weitere Treffer vorbereitet. Vor seinem Engagement bei den Ice Tigers kam Jake Ustorf unter anderem zu 85 Spielen in der DEL2 und 20 Partien in der Oberliga.