Stürmer Jan-Mikael Järvinen verlässt nach nur einer Saison die Adler Mannheim und wechselt zu dem schwedischen Topklub Malmö Redhawks.

Der 32-jährige Adler-Stürmer Jan-Mikael Järvinen verlässt Mannheim nach nur einer Spielzeit und schließt sich dem schwedischen Topklub Malmö Redhawks in der SHL (Swedish Hockey League) an. Järvinen selbst meinte zur schwedischen Zeitung Kvällposten: „Ich freue mich darauf Teil des Teams zu werden, alle Jungs kennenzulernen und loszulegen. Es ist eine talentierte Gruppe von Hockeyspielern und ich hoffe, meine beste Leistung während der Saison abrufen zu können.“

Järvinen wußte in seiner ersten DEL-Saison in 52 Hauptrunden-Spielen für die Adler Mannheim mit 44 Scorerpunkten (11 Tore, 33 Vorlagen) zu überzeugen. Er avancierte direkt zu einem Leistungsträger und belegte teamintern den dritten Rang in der Scorerwertung. Der Finne wechselte erst im Sommer 2019 von Tappara nach Mannheim und spielte erstmals in seiner Karriere außerhalb seines Heimatlandes. „Mit ihm haben wir einen Spieler, der sowohl als Mittelstürmer als auch Außenstürmer spielen kann. Er ist ein offensiver Spieler, der auch in der Defensive Verantwortung übernimmt“, sagte Redhawks-Sportmanager Patrik Sylvegård.