Der nächste Neuzugang der Grizzlys für die kommende Spielzeit ist in trockenen Tüchern: Mit Jacob Hayhurst (28) wechselt ein kanadischer Außenstürmer aus Schweden von Västerås IK in den Allerpark und erhält einen Einjahresvertrag.

Västerås IK war Hayhursts die erste Station des 28-Jährigen in Europa, in den Jahren zuvor hatte er sowohl in der American Hockey League (AHL) als auch in der East Coast Hockey League (ECHL) auf dem Eis gestanden. 31 Einsätze stehen für den Linksschützen in der AHL zu Buche, in dieser Zeit verbuchte er zwei Treffer und fünf Vorlagen.

In der ECHL wiederum steigerte Hayhurst seine Scoringausbeute stetig. In der Spielzeit 2023-2024 steuerte er für die Kansas City Mavericks sogar mehr als einen Punkt pro Spiel bei. 37 Tore und 39 Vorlagen in 70 Hauptrunden-Partien, fünf Treffer und elf Assists in 18 Playoff-Spielen – Zahlen, die sich für den 1,76 Meter großen Angreifer, der großen Anteil am Einzug der Mavericks ins Finale hatte, sehen lassen.

Es folgte der Schritt nach Europa, in Schweden sollte Hayhurst an seine Ausbeute anknüpfen können. 20 Tore und 26 Vorlagen standen zunächst nach 51 Begegnungen auf der Habenseite, es folgte ein Assist in zwei Playoff-Partien.

Jacob Hayhurst wird wie alle Spieler Ende Juli zum Saisonstart in Wolfsburg eintreffen und erhält bei den Grizzlys die Rückennummer 15.

„Wir wollten für diese Position im Sturm einen Spieler, der schnell und „giftig“ ist und den nötigen Torinstinkt besitzt. Jacob bringt all diese Fähigkeiten mit und ist mit 28 Jahren zudem im besten Eishockeyalter. In den Gesprächen haben wirdeutlich erkennen können, dass er sehr heiß auf diesen nächsten Schritt in seiner Karriere ist. Er ist aufgrund seiner läuferischen Fähigkeiten als Außenstürmer geplant, kann aber auch in der Mitte eingesetzt werden. Seine Bully-Statistiken waren in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut, was uns auch eine gewisse Flexibilität in gewissen Spielsituationen geben wird. Aktuell fehlen uns nach der Verpflichtung von Jacob somit nur noch die beiden offenen Centerpositionen, um unseren Sturm für die kommende Saison zu vervollständigen.“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.



