​Der 26-jährige Center Ivan Petrakov zu den Krefeld Pinguinen. Er spielte in den vergangenen drei Saisons für Dynamo St. Petersburg in der zweitklassigen VHL sowie für Witjas Podolsk in der KHL.

Vor einigen Jahren nahm er mit der russischen Auswahlmannschaft an der Universiade teil und konnte dort einige internationale Erfahrungen sammeln. Scout Saveljev beschreibt die Verpflichtung des Stürmers wie folgt: „Ivan Petrakov ist ein unglaublich kluger und ruhiger Spieler mit viel Übersicht. Er ist in der Lage, eine Führungsrolle einzunehmen, und wird der Mannschaft sehr weiterhelfen.“