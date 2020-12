Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Iserlohn Roosters werden in der kommenden Woche einen neuen Importspieler vorstellen. Mit Ryan Johnston kommt ein erfahrener Verteidiger, der zuletzt in der AHL und ECHL spielte.

Nachdem die Iserlohn Roosters zuletzt innerhalb von nur wenigen Tagen drei 17-jährige Talente unter Vertrag genommen haben, verstärken sie sich zum Start der DEL-Saison nochmal mit einem erfahrenen Verteidiger. Ryan Johnston wechselt laut Hockeyweb Informationen in der kommenden Woche an den Seilersee. Der Kanadier ist der zehnte Neuzugang für die Roosters und soll die Abwehr durch seine Erfahrung verstärken. Zuletzt wechselte mit Torsten Ankert bereits ein weiterer erfahrener Verteidiger nach Iserlohn.

Der in Sudbury geborene Kanadier schaffte über starke Leistungen bei der Colgate University sogar den Sprung in die NHL. Bei den Montréal Canadiens kam Johnston auf zehn NHL-Spiele in zwei Saisons.



Ryan Johnston absolvierte in der vergangenen Saison 15 Spiele für die San Diego Gulls in der AHL und 4 Spiele für die Idaho Steelheads in der ECHL. Davor spielte der 28-Jährige bereits zwei Saisons in Europa. 2017-18 wechselte Johnston aus der AHL zu Luleå HF in die schwedische SHL. Dort kam der Rechtsschütze auf 11 Punkte in 36 Spielen. Am Ende der Spielzeit wurde der Kanadier dann zum HC Lugano ausgeliehen. Dort absolvierte Johnston ein Hauptrundenspiel und 17 Playoff-Spiele. In den Playoffs erzielte der Verteidiger zwei Tore und bereitete acht weitere vor. Nach den Playoffs in der Schweiz kehrte Ryan Johnston allerdings wieder nach Schweden zurück. Für Mora IK absolvierte er 50 Hauptrundenspiele und 5 Playoff-Spiele.