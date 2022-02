Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Iserlohn Roosters verpflichten mit sofortiger Wirkung den Verteidiger Ralfs Freibergs. Der 30-jährige lettische Nationalspieler wechselt von Dinamo Riga aus der KHL an den Seilersee.

„Ralfs ist ein international erfahrener Spieler, der uns in dieser entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Defensive verleiht“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Freibergs spielte in Nordamerika am College, ehe er nach zwei Jahren in AHL und ECHL in seine Geburtsstadt Riga zurück nach Europa wechselte. Dort spielte der Linksschütze zwei Jahre in der KHL und zwischenzeitlich vier Jahre in der tschechischen Liga. Insgesamt kommt Freibergs in seiner Karriere auf knapp 450 Profi-Spiele sowie 91 Länderspiele für die lettische Nationalmannschaft. Mit dieser spielte er auch jüngst bei den olympischen Spielen in Peking und stand beim Vorrunden-Aus der Letten in allen drei Spielen auf dem Eis.

„Ich habe in meiner Karriere bereits viele verschiedene Drucksituationen erlebt und denke, dass ich den Roosters in der momentanen Situation sofort weiterhelfen kann. Die DEL ist eine starke Liga mit guten Spielern, ich freue mich darauf, so schnell wie möglich loszulegen“, sagt Freibergs.