Der Stürmer stand zuletzt in Finnland unter Vertrag

Die Iserlohn Roosters aus der DEL verpflichten mit sofortiger Wirkung den Stürmer Nick Ritchie. Der 28-jährige Kanadier spielte bis zur vergangenen Saison in der NHL und stand im Laufe der aktuellen Spielzeit für Oulun Kärpät in Finnland auf dem Eis.

Beim aktuellen Tabellensechsten der finnischen Liiga wurde sein Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, sodass sich für die Sauerländer die Möglichkeit bot, den körperlich robusten Linksschützen unter Vertrag zu nehmen.

Ritchie wurde 2014 im NHL-Draft an zehnter Stelle von den Anaheim Ducks ausgewählt und absolvierte für Anaheim, Boston, Toronto, Arizona und Calgary in insgesamt acht Spielzeiten in der NHL 519 Spiele und kam dabei auf 195 Punkte (90 Tore und 105 Assists). Der Stürmer erreichte mit seinen Teams sechs Mal die Playoffs.