Die Iserlohn Roosters aus der DEL verpflichten zur kommenden Saison den 34-Jährigen Stürmer Drew LeBlanc.

Der US-Amerikaner war in den vergangenen acht Spielzeiten für die Augsburger Panther aktiv und erzielte in 401 DEL-Spielen 314 Punkte. Leblanc erreichte mit den Panthern 2019 das Halbfinale der DEL-Playoffs und ist mit 221 Assists der beste Vorlagengeber in der Augsburger DEL-Geschichte.

Vor seinem Wechsel nach Augsburg im Jahr 2015 war LeBlanc zwei Jahre für die Rockford IceHogs in der AHL aktiv, nachdem er 2013 nach insgesamt fünf College-Jahren bei der St. Cloud State University zwei NHL-Spiele für die Chicago Blackhawks absolvierte und auch Teil des US-amerikanischen WM-Kaders in diesem Jahr war.

„Wir haben stets betont, dass das Alter eines Spielers nicht entscheidend für seine Verpflichtung ist, sondern welche Qualitäten und Einstellung er mitbringt – und diesbezüglich erfüllt er unsere Anforderungen definitiv. Drew hat in dieser Liga nun fast ein Jahrzehnt lang nachgewiesen, welche Qualitäten er hat und wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten“, freut sich Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

LeBlanc selbst blickt positiv auf seine Zeit in Augsburg zurück, freut sich gleichzeitig aber auch auf die neue Herausforderung: „Meine Familie und ich hatten in Augsburg eine großartige Zeit, wir verlassen so etwas wie unser zweites Zuhause. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, eine neue Stadt und ein neues Umfeld kennenzulernen – so wie ich den Club selbst erlebt habe und nach allem, was ich bisher gehört habe, werden wir uns auch in Iserlohn sehr wohl fühlen.“

Ausschlaggebend für die Entscheidung, zu den Roosters zu wechseln war aber die sportliche Perspektive, wie LeBlanc betont: „Wir haben einen jungen und hungrigen Kader. Ich freue mich auf die Art von Eishockey, die wir spielen wollen und darauf, in diesem System eine Führungsrolle einzunehmen.“