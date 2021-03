Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem deutlichen Heimsieg am Dienstag gegen München haben die Iserlohn Roosters im Kampf um die Play-offs einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Sauerländer verloren ihr Heimspiel mit 3:4 nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther. Nach zuvor vier Siegen musste somit auch Headcoach Brad Tapper seine erste Heimniederlage hinnehmen.

Die Augsburger Panther gingen nach gut fünf Minuten in Führung. Nach einem verlorenen Bully der Roosters stand Bradley McClure auf einmal frei vor Iserlohns Goalie Andy Jenike und konnte einschieben. Brent Aubin konnte noch im ersten Drittel im Powerplay ausgleichen.

Das zweite Drittel begann aus sicht der Hausherren optimal. Gerade einmal acht Sekunden waren gespielt als Casey Bailey mit seinem 13. Saisontor acht Sekunden nach Wiederbeginn einnetzen konnte. Diesmal konnten die Panther Mitte des Drittels ausgleichen, doch erneut schlugen die Roosters zu und gingen mit einer 3:2-Führung in das letzte Drittel.

Augsburg agierte nun druckvoll und drängte die Roosters in die Defensive. Knapp 90 Sekunden vor dem Ende ging Goalie Markus Keller vom Eis. Das Risiko sollte sich auszahlen, denn 23 Sekunden vor dem Ende gelang den Panthern tatsächlich der Ausgleich. Bei den Roosters ließen im Laufe des letzten Abschnitts die Kräfte etwas nach, da die vierte Reihe nach dem ersten Drittel kaum noch zum Einsatz gekommen war.

Das Momentum kippte nun auf Seiten der Gäste. In der Overtime konnte keine Mannschaft treffen und so ging es ins Penaltyschießen. Whitney und Jentzsch vergaben, McClure und Abbott sicherten den Bayern den zweiten Punkt.

„Für uns ist die Niederlage atürlich ärgerlich“, meinte Roosters-Verteidiger Philip Riefers nach dem Spiel bei MagentaTV. Besonders das Tor kurz vor dem Ende ärgerte ihn: „Das darf so einfach nicht fallen“, befand der 31-Jährige. Erfreulich war aus Sicht der Iserlohn Roosters die Rückkehr von Verteidiger Ryan O’Connor, der nach seiner Gesichtsverletzung erstmals wieder im Kader stand.

Für die Roosters geht es am Montag und Dienstag mit dem „Auswärts-Doppelpack in Mannheim und Schwenningen weiter, die Augsburger Panther empfangen bereits am Sonntag die Kölner Haie. Iserlohn bleibt in der Nord-Staffel auf Platz drei, Augsburg ist im Süden Sechster.

Tore: 0:1 (5:34) Bradley McClure (Thomas Trevelyan), 1:1 (11:37) Brent Aubin (PP1 Casey Bailey, Alexandre Grenier), 2:1 (20:08) Casey Bailey, 2:2 (29:34) Thomas Holzmann (Spencer Abbott), 3:2 (31:21) Joseph Whitney (Torsten Ankert, Griffin Reinhart), 3:3 (59:36) Jaroslav Hafenrichter (Spencer Abbott, Andrew LeBlanc), 3:4 (65:00) Bradley McClure (entscheidender Penalty).

Shootout: Joseph Whitney nicht verwandelt, Bradley McClure verwandelt, Taro Jentzsch nicht verwandelt, Spencer Abbott verwandelt.

Strafminuten: Iserlohn 8, Augsburg 10.

Felix Abrahams