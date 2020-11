Stürmer geht in eine weitere Spielzeit am Seilersee

Die Iserlohn Roosters aus der DEL setzen auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Stürmer Mike Hoeffel. Der gebürtige US-Amerikaner mit deutschem Pass geht in seine zweite Spielzeit am Seilersee. Er wechselte vor der vergangenen Saison von den Fischtown Pinguins Bremerhaven ins Sauerland.

„Ein Spieler mit seiner

Erfahrung, der keine Ausländerlizenz belegt, ist in der aktuellen Situation

sehr wertvoll für uns. Wir wissen nicht genau, welche Herausforderungen uns in

der kommenden Spielzeit erwarten, daher ist es uns wichtig, Tiefe im Kader zu

haben“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters.

Hoeffels erste Spielzeit in

Iserlohn begann vielversprechend. Er entwickelte sich zu einem Leistungsträger

und scorte im Oktober regelmäßig. Dann aber zog er sich eine

Verletzung zu, die sein Spiel mehr und mehr beeinflusste. „Mike konnte dann

nicht mehr das aufs Eis bringen, was ihn ausgezeichnet hat. Er konnte

nicht mehr ohne Schmerzen spielen“, berichtet Hommel.

So absolvierte Hoeffel im

Jahr 2020 keine einzige Partie mehr für die Sauerländer und musste sich im

Frühjahr einer Operation unterziehen. „Wir haben damals gesagt, dass wir seine

Situation genau beobachten werden. Natürlich wollen und müssen wir immer die

bestmöglichen Entscheidungen im Sinne des Clubs treffen, deshalb geben wir Mike

jetzt die Chance zurück in den Sport zu finden. Wir werden Spieler nicht

aufgrund von Verletzungen abschreiben. Wir haben engen Kontakt mit Mike

gehalten, uns sehr intensiv mit seiner Genesung beschäftigt und im Sommer

beobachtet, dass er gut trainieren konnte. Insofern ist unsere Hoffnung

groß, dass seine Genesung abgeschlossen ist. Er kennt unsere Organisation

und ist ein guter Teamplayer“, begründet Hommel die Entscheidung, den

31-Jährigen für eine weitere Saison am Seilersee zu behalten.

„Ich bin den Roosters sehr

dankbar für dieses keinesfalls selbstverständliche Vertrauen“, sagt Hoeffel.

„Ich freue mich darauf, jetzt mit meinen Teamkollegen loszulegen. Wir

haben zu einer gut funktionierenden Mannschaft weitere gute, neue Spieler

hinzugefügt. Ich denke, mit dieser Kombination haben wir das Potenzial, in der

kommenden Saison erfolgreich zu sein“, fügt er an.