Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) verloren. In einem engen Spiel entschied Pinguins-Stürmer Mitchell Wahl die Begegnung mit seinem Treffer in der Overtime.

Die Gästeführung nach sieben Minuten durch Stanislav Dietz konnte Roosters-Verteidiger Dieter Orendorz mit seinem sechsten DEL-Tor egalisieren. Nach dem Führungstreffer für die Sauerländer im zweiten Drittel gelang Bremerhaven in der 42. Minute der Ausgleich.

47 Sekunden vor Schluss bekamen die Pinguins eine Strafe. Die Roosters konnten die anschließende Überzahl jedoch weder im fünf gegen vier noch im vier gegen drei während der Overtime nutzen. So war es dann Mitchell Wahl, der mit seinem fünften Saisontreffer den Extrapunkt für die Gäste sicherte.

Die Roosters zeigten sich vor 520 Pappkameraden in der Eissporthalle am Seilersee im Vergleich zum letzten Heimspiel deutlich verbessert. Kapitän Torsten Ankert lobte die Mannschaft nach dem Spiel trotz der Niederlage: „Wir haben vorher ein paar Dinge angesprochen, die wir dann gut umgesetzt haben. Mit der Defensive können wir zufrieden sein“, sagte der Spielführer nach dem Spiel bei Magenta TV. Auch Chefcoach Jason O‘Leary zeigte sich zufrieden mit seinem Team: „Die Mannschaft hat das, was wir sehen wollten, gegen einen guten Gegner umgesetzt.“ Dennoch war beiden die Enttäuschung über die Niederlage anzusehen. „Wenn du so eine Überzahlsituation hast wie wir zu Beginn der Overtime, möchtest du das natürlich nutzen“, meinte der Coach.

Die Fischtown Pinguins festigen mit dem Sieg die Tabellenführung, Iserlohn bleibt zunächst auf Platz vier. Für die Sauerländer geht es Mittwoch in Krefeld weiter, Bremerhaven reist am Sonntag nach Wolfsburg.

Tore: 0:1 (6:47) Stanislav Dietz (PP1 Ziga Jeglic, Jan Urbas), 1:1 (10:38) Dieter Orendorz (Taro Jentzsch, Nils Elten), 2:1 (20:58) Joseph Whitney, 2:2 (42:19) Christian Hilbrich (Simon Stowasser, Filip Reisnecker), 2:3 (62:20) Mitchell Wahl (Jan Urbas).

Strafminuten: Iserlohn 10, Bremerhaven 10.

Felix Abrahams