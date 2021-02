Zweite deftige Heimniederlage in Folge

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war wohl nichts aus Sicht der Iserlohn Roosters. Mit 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) haben die Sauerländer ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten verloren. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind somit mit der Düsseldorfer EG wieder gleichgezogen.

Das Spiel begann aus Sicht der Hausherren extrem unglücklich. Nach einem Wechselfehler verbüßte Taro Jentzsch die erste Strafe der Partie. Bremerhaven, ligaweit die erfolgreichste Mannschaft im Überzahlspiel nutzte dies sofort zur früher Führung und konnte diese kurz darauf ausbauen. Als Taro Jentzsch dann für den IEC auf 1:2 verkürzen konnte, waren noch keine fünf Minuten gespielt.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein zähes Spiel mit leichter Überlegenheit für die Gäste. Dennoch dauerte es bis ins letzte Drittel ehe sie das Spiel mit drei weiteren Treffern für sich entscheiden konnten.

„Das war das erste Spiel in dieser Saison, bei dem ich das Gefühl hatte, dass der Gegner mehr Power hatte“, befand Roosters-Headcoach Jason O’Leary nach der Partie. Auch Stürmer Taro Jentzsch zeigte sich nach dem Spiel verärgert: „Wir haben wieder die gleichen Fehler wie immer gemacht, wir nehmen einfach zu viele Strafen.“ Tatsächlich hatten die Roosters insgesamt 14 Strafminuten zu überstehen, Bremerhaven nur acht.

Einziger Lichtblick für die Sauerländer war die Rückkehr von Ryan O’Connor, der seit dem zweiten Saisonspiel verletzt ausgefallen war. Für ihn rückte mit Ryan Johnston der punktbeste Verteidiger aus dem Kader.

Iserlohn bleibt mit sechs Punkten Rückstand auf Platz vier Fünfter, Bremerhaven steht auf Rang zwei. Für die Roosters geht es bereits am Donnerstag in Düsseldorf weiter, Bremerhaven empfängt am Sonntag die Eisbären Berlin.

Tore: 0:1 (2:17) Jan Urbas (PP1 Ziga Jeglic, Stanislav Dietz), 0:2 (3:35) Patrick Joseph Alber (Miha Verlic, Jan Urbas), 1:2 (4:39) Taro Jentzsch (Marko Friedrich, Robert Raymond), 1:3 (42:58) Tye McGinn, 1:4 (53:15) Miha Verlic (PP1 Tye McGinn, Jan Urbas), 1:5 (58:24) Alexander Friesen (Niklas Andersen, Tye McGinn).

Strafminuten: Iserlohn 14, Bremerhaven 8.

Felix Abrahams