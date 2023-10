Lesedauer: ca. 1 Minute

​Na, was ist denn da los? Nachdem die Iserlohn Roosters sich von Trainer Greg Poss getrennt hatten, besiegten die Sauerländer die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga – und haben nun sogar nachgelegt.

Am Donnerstagabend gewannen die Iserlohner nun auch gegen die Adler Mannheim, ihres Zeichens immerhin Hauptrundensieger der Champions Hockey League, mit 7:4 (2:0, 2:4, 3:0). Beim Torfestival führten die Roosters schon mit 3:1, ehe Mannheim ausglich, Iserlohn wieder in Führung ging und Mannheim erneut ausglich. Im Schlussdrittel machten die Gastgeber den Sack dann schließlich zu: Tim Bender, Taro Jentzsch und Mitch Eliot trafen zum überraschenden Sieg der Sauerländer. Iserlohn reichte damit die Rote Laterne wieder an die Düsseldorfer EG weiter – allerdings können Rot-Gelben am Freitag zurückschlagen. Für Mannheim erzielte übrigens Matthias Plachta drei der vier Tore.



Auch beim 5:2 (1:1, 2:3, 3:1)-Sieg der Augsburger Panther gegen die Löwen Frankfurt gewann das in der Tabelle schlechter platzierte Team. Dabei hatte es Matt Puempel besonders eilig – schon nach 15 Sekunden traf er zum 1:0 für die Schwaben, die schließlich bis zur 28. Minute auf 4:1 davonzogen. Zwar kam Frankfurt noch einmal heran, doch das 5:2 in der 49. Minute von Chris Collins brachte die endgültige Entscheidung.

Bereits am Mittwoch gewannen die Kölner Haie mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gegen die Schwenninger Wild Wings – und das vor 18.465 Zuschauern. Bei diesem Erfolg der Domstädter stand einmal mehr Maximilian Kammerer im Mittelpunkt. Sein Tor und seine Vorlage sorgten dafür, dass er nun schon im 16. Spiel in Folge gepunktet hat. Durch den Sieg zog der KEC mit Schwenningen gleich.