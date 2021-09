Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nun hat es auch das letzte Team mit weißer Weste erwischt. Der EHC Red Bull München kassierte am Mittwochabend in Iserlohn beim 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung seine erste Niederlage in der neuen Saison. Matchwinner auf Seiten der Roosters war Joseph Whitney der beide Tore für die Sauerländer erzielte.

Dabei hatte das Spiel aus Sicht der Gäste gut begonnen. Die erste Overtime der Partie nutzte Yasin Ehliz zur frühen Gästeführung. Auch im weiteren Verlauf des ersten Drittels hatte München die besseren Chancen. Andy Jenike bewahrte die Roosters mit einem Safe vor einem höheren Rückstand (19.)

Im zweiten Drittel schlugen die Gastgeber dann zurück. Nach einer guten halben Stunde traf Joseph Whitney in Überzahl zum Ausgleich. Ansonsten waren beide Teams weiter bemüht Tore zu erzielen, doch sowohl Andy Jenike als auch Danny aus den Birken im Tor des Red Bulls wehrten alle Schüsse ab, sodass es schließlich mit dem Stand von 1:1 in die Overtime ging.

Im drei gegen drei, wie so oft ein offener Schlagabtausch hatten die Sauserländer schließlich das bessere Ende für sich. Erneut war es Joseph Whitney der für großen Jubel in der Eissporthalle am Seilersee sorgte.

„Ich bin stolz auf das Team. Das war ein großartiger Sieg, darauf müssen wir aufbauen“, sagte der Siegtorschütze nach der Partie bei MagentaTV. Sein Coach dankte den Zuschauern: „Wir haben die besten Fans der Liga, es war eine super Stimmung“, meinte Brad Tapper nah dem Spiel.

Iserlohn steht nach dem Sieg auf Platz sieben, München rutscht auf Rang zwei ab. Für die Sauerländer geht es schon morgen Abend Auswärts in Krefeld weiter, München empfängt am Freitag die Düsseldorfer EG.

Tore: 0:1 (02:50) Austin Ortega (PP1 Yasin Ehliz,Patrick Hager), 1:1 (30:37) Casey Bailey (PP1 Joseph Whitney, Luke Adam), 2:1 (62:12) Joseph Whitney (Ryan O‘Connor, Casey Bailey). Strafminuten: Iserlohn 8, München 10.

Felix Abrahams