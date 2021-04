Spiele in Ingolstadt und Straubing fallen aus

Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Deutschen Eishockey-Liga gibt es coronabedingt zwei Spielausfälle.

Das Team der Iserlohn Roosters befindet sich aufgrund eines positiven Corona-Falls in behördlich angeordneter Teamquarantäne. Daher können die für Ostersonntag (4. April) und Ostermontag (5. April) angesetzten Spiele in Ingolstadt und in Straubing nicht stattfinden. Über Nachholtermine wird zeitnah nach Ostern entschieden.