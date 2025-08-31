Die Testspiele am Sonntag

Iserlohn Roosters gewinnen den NRW-Cup – Spielabbruch in Peiting

31.08.2025, 21:38 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Vier Turniere sind am Sonntag zu Ende gegangen. Das Viererduell in Peiting endete auf ungewöhnliche Weise. Alle Testspielergebnisse vom Sonntag in der Übersicht.

Die Iserlohn Roosters haben ihr eigenes Turnier um den NRW-Cup gewonnen. Im Finale besiegten die Sauerländer die Kölner Haie mit 4:3 nach Penaltyschießen. Der KEC führte mit 2:1 und 3:2, doch bereits in der 26. Minute fiel der Treffer zum 3:3-Ausgleich. Im Schusswettbewerb entschied Eirik Salsten die Partie zugunsten der Hausherren. Im Spiel um Platz drei gewannen die Krefeld Pinguine ein emotionsgeladenes Duell gegen die Düsseldorfer EG mit 4:3. Der KEV führte bereits mit 3:0 und 4:2, ehe der DEL-Absteiger noch einmal herankam.

Die Dresdner Eislöwen als Ausrichter ließen beim Sachsenlotto-Cup den Grizzlys Wolfsburg den „Vortritt“. Die Niedersachsen besiegten den DEL-Neuling im Endspiel mit 2:1. Timo Ruckdäschel traf für die Grizzlys, ehe Travis Turnbull die Partie ausglich. Den Siegtreffer für Wolfsburg erzielte Sven Ziegler. Im Spiel um Platz drei gewannen die Straubing Tigers mit 1:0 gegen die Löwen Frankfurt.

Eine klare Sache war das Spiel um Platz drei beim Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf: Der Zweitligist Eisbären Regensburg besiegte den Deggendorfer SC aus der Oberliga überdeutlich mit 8:2. Je zwei Tore markierten Alexander Berardinelli und Bryce Kindopp. Schon am Nachmittag fand das Turnierfinale statt. Hier gewannen die Starbulls Rosenheim mit 6:0 gegen die Saale Bulls Halle.

Auch beim Turnier in Peiting ging das Finale schon am Nachmittag über die Bühne. In einem rein Südtiroler Duell gewannen die Sterzing Broncos mit 4:1 gegen den HC Meran. Im kleinen Finale um Rang drei setzte sich der SC Riessersee etwas kurios durch. Nach einem Check riss die neue Flexbande in Peiting ein Loch in das Eis, sodass die Partie beim Stand von 5:4 für Peiting im zweiten Drittel abgebrochen werden musste. Nach Penaltyschießen stand es letztlich insgesamt 9:5 für Riessersee.

Die weiteren Ergebnisse:

Augsburger Panther – Graz 99ers 3:2

EV Landshut – HC Pustertal 5:2

EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers 1:3

EHC Chur – Memminger Indians 4:5

Hannover Indians – Füchse Duisburg 4:3 n.P.

Herner EV – Hammer Eisbären 3:2 n.V.

Icefighters Leipzig – Eispiraten Crimmitschau 3:1

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 5:2

Rostock Piranhas – Herforder EV 6:5 n.P.

Coventry Blaze – Tilburg Trappers 4:1

Bayreuth Tigers – HC Wikov Hronov 4:5 (in Slany)

TEV Miesbach – EV Füssen 2:6

Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders 1:5

Red Bull Juniors Salzburg – Stuttgart Rebels 2:3