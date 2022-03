Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Iserlohn Roosters werden auch in der kommenden Saison in der Penny-DEL auflaufen. Durch den 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers haben die Sauerländer die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigt. Ersatzgoalie Hannibal Weitzmann wurde zum Matchwinner.

Die erste gute Nachricht aus Sicht des Roosters-Fans präsentierte der Verein direkt vor Spielbeginn. Casey Bailey hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Roosters-Trikot tragen.

Der Jubel über die Verkündung wich zunächst relativ schnell großer Verärgerung im Roosters-Lager. Nach einem schwachen ersten Drittel lagen die Sauerländer mit 0:2 zurück. Nachdem dann Ian Scheid mit einem Schlagschuss von der blauen Linie auf 3:0 für die Gäste erhöhte sah es für die Roosters düster aus. Headcoach Kurt Kleinendorst reagierte, nahm seinen Goalie Andy Jenike vom Eis und brachte Hannibal Weitzmann.

Eugen Alanov sorgte mit seinem Anschlusstreffer wieder für Hoffnung. Zu Beginn des zweiten Drittels schlug erneut Topscorer Ryan O’Connor zu und stellte auf 2:3. Kurze Zeit später gelang Brent Aubin der Ausgleich. Hannibal Weitzman konnte sich mit mehreren Paraden auszeichnen, sodass es in die Overtime ging.

Hier ließen die Roosters eine Powerplay-Situation ungenutzt und so musste das Penaltyschießen entscheiden. Casey Bailey und Sena Acolatse verwandelten für die Sauerländer und Weitzmann konnte den entscheidenden Penalty abwehren. Die über 3.000 Zuschauern feierten ihn nach dem Spiel mit „Hannibal,Hannibal“-Sprechchören.

Für die Sauerländer geht es am Freitag mit dem Heimspiel im Kampf um die Minmalchance auf die Playoffs gegen die Krefeld Pinguine weiter, Straubing erwartet die Eisbären Berlin.

Iserlohn Roosters – Straubing Tigers 4:3 n.V. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Tore: 0:1 (05:21) David Elsner (Sandro Schönberger), 0:2 (15:12) Travis St. Denis, 0:3 (26:33) Ian Scheid, 1:3 (34:34) Eugen Alanov (Hubert Labrie, Brent Aubin), 2:3 (41:19) Ryan O‘Connor (Ralfs Freibergs, Eugen Alanov), 3:3 (49:27) Brent Aubin (Ralfs Freibergs, Ryan O‘Connor), 4:3 Sena Acolatse (SO)

Strafminuten: Iserlohn 6, Straubing 8