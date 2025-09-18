18-jähriges Verteidigertalent

Iserlohn Roosters binden Gordejs Radionovs langfristig

18.09.2025, 15:23 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Iserlohn Roosters haben Nachwuchs-Verteidiger Gordejs Radionovs mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Der 18-jährige, linksschießende Verteidiger erhält in der aktuellen Saison einen Fördervertrag und soll neben seinem Engagement beim DNL-Team kontinuierlich an den Profibereich herangeführt werden.

„Gordejs hat in der Vorbereitung seine ersten Schritte bei den Profis gemacht und sofort einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Wir konnten ihm eine Perspektive für den endgültigen Schritt in den Profibereich aufzeigen und freuen uns darauf, den Weg gemeinsam mit ihm zu gehen“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Radionovs wechselte 2022 aus dem Nachwuchs der Kölner Haie zur U17 der Young Roosters. In der vergangenen Saison landete der im lettischen Riga geborene Verteidiger mit dem DNL-Team unter den besten acht Teams in Deutschland. In der aktuellen DNL-Saison kommt Radionovs, der neben der lettischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in sechs Partien auf fünf Scorerpunkte.

„Für mich war es eine große Ehre und sehr aufregend, die Vorbereitung bei den Profis mitzumachen. Ich habe in dieser kurzen Zeit unglaublich viel gelernt und freue mich sehr darüber, dass die Verantwortlichen mir den Sprung in den Profibereich zutrauen“, sagt der Youngster.