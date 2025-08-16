Die Testspiele am Samstag

Internationale Vergleiche am Samstagabend – Löwen Frankfurt im Turnierfinale

16.08.2025, 22:38 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Diverse internationale Testspiele standen für deutsche DEL-Teams am Samstagabend auf dem Spielplan.

Am Samstagabend haben die Löwen Frankfurt das Finale um den Dolominten-Cup in Neumarkt erreicht. Mit 4:1 setzten sich die Hessen nach einem 0:1-Rückstand gegen Valerenga Oslo durch. Die Tore erzielten Cameron Brace, Matt Wedman, Chris Wilkie und Michael Joyaux. Damit treffen die Löwen am Sonntagabend um 20 Uhr im Finale auf Dynamo Pardubice, während es der EV Landshut bereits um 15.45 Uhr im Spiel um Platz drei mit Oslo zu tun bekommt.

Auch im zweiten Testspiel gegen den finnischen Topclub Tappara Tampere mussten sich die Kölner Haie geschlagen geben. Nach dem 1:2 vom Donnerstag hieß es Samstagabend im Haie-Trainingszentrum letztlich 0:2. Sein Debüt für den KEC gab dabei Torhüter Felix Brückmann. Auf der Haie-Homepage wird Kölns Trainer Kari Jalonen so zitiert: „Es war ein guter Test und ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Uns haben am Ende die Tore gefehlt, obwohl die Chancen dazu da waren.“

Die Schwenninger Wild Wings haben ihren Probelauf gegen die Zürcher SC Lions mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich entschieden. Die Hausherren lagen nach Toren von Mirko Höfflin und Dominik Bittner mit 2:0 vorne, ehe den Schweizern ein Doppelschlag zum 2:2 gelang. Im Penaltyschießen verwandelte Tim Gettinger den entscheidenden Versuch.

Beim Lehner-Cup in der Schweiz verlor der EHC Red Bull München beim EV Zug mit 2:5. Zweimal gingen die Gäste aus Bayern nach Treffern von Markus Eisenschmid und Yasin Ehliz in Führung. Im Schlussdrittel entschieden die Hausherren das Spiel dann aber mit drei Toren für sich. Münchens Verteidiger Konrad Abeltshauser sagte: „Es war ein gutes Spiel, wir hatten lange die Chance auf den Sieg. Zum Schluss haben wir unglückliche Gegentore kassiert. Das System ist für viele Spieler neu, aber man merkt, wie wir uns von Wechsel zu Wechsel wohler fühlen. Im Großen und Ganzen haben wir heute einen guten Schritt nach vorne gemacht.”

Am Sonntag spielen: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther (12 Uhr; Finale beim Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing), Graz 99ers – Adler Mannheim (14 Uhr; in Kitzbühel), EV Landshut – Valerenga Oslo (15.45 Uhr; Spiel um Platz 3 beim Dolomiten-Cup in Neumarkt), Straubing Tigers – ERC Ingolstadt (16 Uhr; Finale beim Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing), Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen (18.30 Uhr), Dynamo Pardubice – Löwen Frankfurt (Finale beim Dolomiten-Cup in Neumarkt).