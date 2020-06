Lesedauer: ca. 1 Minute

Er war in der abgelaufenen Saison einer der Shooting-Stars: John-Jason Peterka. Das Talent des EHC Red Bull Münchens spielte eine starke Saison und hat im kommenden NHL-Draft hohe Chancen in der ersten Runde bereits gezogen zu werden. Am Freitag stellt sich der 18-Jährige sich unseren Fragen im Instagram-Livestream.

In der nächsten Ausgabe unserer Liveinterviews sprechen wir mit dem Münchner über sein persönliches Sommertraining, seine Zeit in der Red Bull Akademie sowie über seine erste Saison in der DEL. Auch über den NHL-Draft werden wir mit Peterka sprechen. In seiner ersten Saison kam Peterka auf 42 DEL-Einsätze und zehn Spiele in der Champions Hockey League. Los geht es am Freitag den 19.06.2020 um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb Instagram-Account.

Im letzten Instagram-Livestream hatten wir mit Dominik Kahun einen Ex-Münchner dabei. Das Video könnt ihr euch in voller Länge noch einmal auf Youtube und Instagramanschauen.