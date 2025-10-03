23 Tore in zwei Spielen

Ingolstadt siegt spektakulär im Derby gegen Straubing, Wolfsburg triumphiert in München

03.10.2025, 21:34 Uhr Lesedauer: 5 Minuten

Die Eisbären Berlin gewinnen nach Verlängerung in Augsburg, Nürnberg ist gegen Mannheim chancenlos.

ERC Ingolstadt – Straubing Tigers 6:5 (2:2, 3:1, 0:2, 1:0) n.V.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 24 Sekunden drehten die Panther im ersten Drittel einen 0:1-Rückstand nach dem frühen Treffer der Gäste aus Niederbayern durch Tyler Madden. Erst vollendete Myles Powell einen energisch vorgetragenen Angriff der Hausherren nach missglücktem Klärungsversuch der Tigers, dann spielte Peter Abbandonato per No-Look-Pass Daniel Schmölz frei, der aus kurzer Distanz zur Führung für die Oberbayern einschoss. Doch gerade als die Panther auf den dritten Treffer drückten, glichen die Tigers durch Nicolas Halloran aus: Er schloss einen gut strukturierten Angriff mit einem trockenen Handgelenkschuss aus zentraler Position zum Ausgleich für die Gäste ab. Kurz vor der ersten Sirene musste Ingolstadts Jakin Smallwood auf der Strafbank Platz nehmen.

Dieses konnten die Gäste trotz einiger guter Gelegenheiten nicht nutzen – belohnten sich aber kurz darauf mit ihrem dritten Treffer. Elis Hede nutzte ein präzises Zuspiel von Marcel Brandt zur erneuten Führung für die Niederbayern. Danach verloren die Panther etwas die Ordnung, kamen aber nach fünfeinhalb Minuten im Mittelabschnitt wieder zum Ausgleich. Riley Sheen und Myles Powell tauchten auf einmal frei vor Straubings Tor auf und ließen sich diese Gelegenheit im Zusammenspiel nicht entgehen. Zur Mitte des Spiels bissen die Panther erneut zu: Daniel Schmölz sorgte vor dem Gäste-Tor für Unruhe, Peter Abbandonato traf im Nachfassen zum 4:3 für die Oberbayern. Schmölz war es auch, der kurz darauf wieder goldrichtig vor dem Tor der Gäste stand und nach feinem Zuspiel von Chis Jandric zum fünften Mal für die Schanzer einnetzte. Und als es gerade so aussah, als würde der ERC – auch begünstigt durch eine Strafe gegen die Gäste – das Kommando übernehmen, befreite sich Straubing und ERC-Schlussmann Devin Williams musste im Verbund mit Alex Breton in höchster Not auf der eigenen Torlinie retten.

Im Schlussdrittel verwalteten die Ingolstädter den Vorsprung geschickt – hatten nach gut neun Minuten durch Alex Breton nach feinem Zuspiel von Philipp Krauß die Chance auf das halbe Dutzend. Doch beinahe im Gegenzug kamen die Tigers zu einer Großchance. Sieben Minuten vor dem Ende brachte Tyler Madden die Tigers mit seinem Tor wieder in Schlagdistanz – und sie drückten in der Folge auf den Ausgleich. Gut zweieinhalb Minuten nahmen die Gäste ihren Torwart Florian Bugl vom Eis. Myles Powell und Austen Keating nach energischem Einsatz von Philipp Krauß verpassten den Empty Netter knapp für die Panther – und so nahm das Spiel nochmals eine Wendung: Nicolas Beaudin glich 46 Sekunden vor dem Ende aus für die Niederbayern.

In der Verlängerung hatten die Tigers nach 20 Sekunden die Entscheidung auf dem Schläger, nach zweieinhalb Minuten die Panther. In der Schlussminute der Overtime wogte das Spiel hin und her, ehe Alex Breton nach feiner Vorarbeit von Peter Abbandonato für die Entscheidung in der ausverkauften Ingolstädter Arena sorgte.

Augsburger Panther – Eisbären Berlin 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) n.V.

Freddie Tiffels war der Mann dieses Nachmittags für die Eisbären Berlin: 104 Sekunden vor dem Ende glich er bereits gezogenem Torwart zum 3:3 aus für die Hauptstädter – und nach nur sechs Sekunden in der Verlängerung bescherte er seiner Mannschaft den Zusatzpunkt.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 5:7 (0:3, 2:2, 3:2)

Im ersten Drittel war es vor allem die Effizienz der Wolfsburger, die den Unterschied ausmachte. Aus einem Dutzend Torschüssen machten die drei Treffer, während München bei 13 Versuchen erfolglos blieb. Matt White traf doppelt für die Niedersachsen, Julian Chrobot legte spät im ersten Drittel das dritte Tor nach. In der ersten Pause hatten sich die Münchner wohl einiges vorgenommen, und brachten sich durch Jeremy McKenna erstmals auf die Anzeigetafel. Doch exakt 60 Sekunden später stellte Timo Ruckdäschel den alten Abstand wieder her. Und es ging Schlag auf Schlag: Nur 83 Sekunden waren gespielt, als Chris DeSousa den zweiten Treffer für die Münchner erzielte. Zur Spielmitte machte Matt White seinen Hattrick perfekt und sorgte zunächst wieder für kläre Verhältnisse.

Nach zwei Minuten im Schlussdrittel dann die vermeintliche Vorentscheidung: Matt Choupani machte das halbe Dutzend voll, doch die Müncher schlugen mit zwei schnellen Toren durch Markus Eisenschmid und Yasin Ehliz zurück. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende verließ Münchens Torwart Matthias Niederberger seinen Arbeitsplatz zugunsten des sechsten Feldspielers – zunächst mit Erfolg: Taro Hirose verkürzte gut zwei Minuten vor dem Ende, doch Fabio Pfohl machte in der Schlussminute alles klar für die Gäste.

Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

In einer vielen Nickligkeiten geprägten Partie – unter anderem kassierten Owen Headrick für Nürnberg und Tobias Fohrler auf Mannheimer Seite große Strafen wegen einer Boxeinlage – fuhr Mannheim einen kaum gefährdeten Auswärtssieg ein. Yannick Proske, Nick Mattinen und Maximilian Heim stellten auf 3:0 nach 40 Minuten für die Kurpfälzer. Etwas Hoffnung keimte auf, als Thomas Heigl für die Nürnberger verkürzte. Dann aber stellte erneut Proske den alten Abstand wieder her, ehe Maximilian Heim mit dem Empty Netter alles klar machte.