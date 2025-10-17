Die DEL am Freitag

Ingolstadt gewinnt gegen Nürnberg, Schwenningen bezwingt Mannheim

17.10.2025, 22:42 Uhr Lesedauer: 5 Minuten

Mit fünf unbeantworteten Toren drehen die Panther die Partie gegen Nürnberg und treffen nun auf Adler-Bezwinger Schwenningen.

Anzeige

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 7:4 (1:3, 3:0, 3:1)

Es zieht sich durch die – äußerst erfolgreiche – Ära von Ingolstadts Cheftrainer Mark French: Immer wieder kassieren die Panther nach eigenen Treffern quasi im Gegenzug ihrerseits ein Tor. So auch im „A9-Derby“ gegen Nürnberg: Die Oberbayern erwischten den besseren Start und kamen durch Philipp Preto und Kenny Agostino zu klaren Torchancen – doch das Tor machten nach gut neun Minuten die Gäste in Person von Cody Haiskanen. Ingolstadt glich durch Riley Barber nur 139 Sekunden später zwar schnell aus, doch nur 27 weitere Sekunden darauf gingen die in „Pink in the Rink“-Trikots angetretenen Franken erneut in Führung durch „Tine“ Braun – und wieder keine zwei Minuten später legte Marcus Weber nach für die Gäste.

Ins zweite Drittel starteten die Gastgeber in Überzahl – und gerade als die Fans ob des etwas zu intensiv zelebrierten Passspiels der Panther ungeduldig wurden, hielt Myles Powell die Kelle in einen scharfen Pass von Alex Breton und fälschte zum 2:3-Anschlusstreffer aus Ingolstädter Sicht ab. Kurz darauf hatte Riley Sheen den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Evan Fitzpatrick im Tor der Gäste. Doch nur wenig später machte es Abbott Girduckis besser und traf mit einem trockenen Handgelenkschuss aus halbrechter Position nach einem sauber aus der eigenen Zone vorgetragenen Angriff für die Oberbayern. Dann wogte das Spiel hin und her mit Chancen auf beiden Seiten – auch die Emotionen kochten und es kam zu einigen kleineren Scharmützeln.

Ab der Spielmitte übernahmen die Gäste das Kommando und stellten Devin Williams im Tor der Schanzer einige Male auf die Probe. Erst gegen Ende konnten sich die Gastgeber befreien – und gingen durch Nationalspieler Philipp Krauß erstmals in Führung. Es war ein Tor aus der Kategorie „Scheibe reingearbeitet“ – aber ein wichtiges aus Panther-Sicht. Die Drittelstatistik mit 12:7 Torschüssen und 15:6 Bullygewinnen zugunsten spiegelten diese Dominanz wider.

Und die Schanzer ließen nicht nach: Keine drei Minuten waren im Schlussdrittel absolviert, als erneut Riley Barber ein geduldig ausgespieltes Powerplay zum fünften Treffer verwertete. Sieben Minuten vor dem Ende musste Evan Fitzpatrick nach einer Kollision mit Ingolstadts Kenny Agostino ausgewechselt werden – Niklas Treutle übernahm. „Turtle“ kam mit einigen Paraden gut ins Spiel, war aber 50 Minuten machtlos, als Austen Keating zweimal hinter das Tor der Gäste zog und schließlich Abbott Girduckis bediente, der aus kurzer Distanz am langen Pfosten zum halben Dutzend für Ingolstadt einschoss.

Drei Minuten vor dem Ende keimte nochmal Hoffnung auf, als erneut Cody Haiskanen seinen zweiten Treffer zum 4:6 aus Sicht der Franken erzielte. Kurz darauf ging Nürnberg „all in“ und nahm seinen Torwart vom Eis, doch 80 Sekunden vor dem Ende machte Myles Powell alles klar für die Panther. Der Rest war eine Party Blau-Weiß beim sechsten Heimsieg der Schanzer in Folge.

„Das Powerplaytor früh im zweiten Drittel hat uns den entscheidenden Push gegeben, danach haben wir schlauer gespielt. Ich bin stolz darauf, wie meine Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen“, kommentierte ERCI-Coach Mark French nach dem Spiel und fügte auf Nachfrage schmunzelnd hinzu, dass er solche Spiele mit vielen Gegentoren durchaus mag, „denn dann haben wir viel Material für das Video-Coaching.“

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Mitchell Reinke und Jonas Müller trafen zu Beginn des zweiten Drittels innerhalb von 113 Sekunden, ehe der erst unter der Woche aus München zurückgeholte Luis Schinko nach 32 Minuten den Anyschlusstreffer für die Niedersachsen erzielte. Andi Eder legte nach knapp vier Minuten im letzten Drittel den dritten Treffer für die Hauptstädter nach. Drei Minuten später brachte Janik Möser die Gäste aus der Autostadt wieder in Schlagdistanz. Doch die Grizzlys konnten den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

Löwen Frankfurt – EHC Red Bull München 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0 - OT)

Der erst nach Saisonbeginn verpflichtete Ty Glover erzielte nach 15 Sekunden im Mittelabschnitt die Führung für die Hessen gegen Ex-Meister München, der zwar deutlich mehr Torschüsse abgab, den Puck aber zunächst nicht über die Linie bugsieren konnte. Das schaffte nach 48 Minuten Maxi Kastner für die Gäste – so ging die Partie in die Verlängerung. Nach 40 Sekunden sorgte Chris Wilkie für die Entscheidung zugunsten der Hessen, die trotz 44 Torschüssen der Münchner zwei Punkte mitnahmen.

Adler Mannheim – Schwenninger Wild Wings 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Den grandios gestarteten Adlern scheint im Moment etwas die Puste auszugehen: Nach zweieinhalb Minuten im Mittelabschnitt brachte Tyson Spink – einmal mehr im Zusammenspiel mit Zwillingsbruder Tyler – die Gäste in Führung. Tyler Spink legte zur Mitte des Schlussdrittels den zweiten Treffer der Gäste nach, ehe Zach Senyshyn mit dem Empty Netter für die Entscheidung sorgte.

Fischtown Pinguins – Augsburger Panther 3:4 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1 - SO)

Thomas Schemitsch in Überzahl und das AEV-Eigengewächs Florian Elias trafen im ersten Drittel für die Gäste. Gut vier Minuten vor der zweiten Sirene legte Anthony Louis in Überzahl den dritten Treffer nach. Den Pinguins fehlte es vor allem an der Präzision: Sie gaben in den ersten 40 Minuten 51 Schüsse ab, aber nur 22 wurden als Torschuss gewertet, während Augsburg nur 33 Versuche für 21 Torschüsse – darunter die drei Treffer – benötigte.

Im Schlussdrittel brachte Ziga Jeglic die Gastgeber in doppelter Überzahl erstmals auf die Anzeigetafel, ehe Akito Hirose nur drei Minuten später den Anschluss für die Seestädter herstellte. Der aus Wolfsburg verpflichtete Andy Miele besorgte schließlich den Ausgleich für Bremerhaven.

Trotz der verspielten Führung gab es noch den versöhnlichen Abschluss für die Augsburger: Kyle Mayhew verwandelte im Schusswettbewerb den entscheidenden Versuch und sicherte den Panthern den Zusatzpunkt.

Straubing Tigers – Iserlohn Roosters 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Alex Green traf für die Gastgeber nach rund viereinhalb Minuten im Mittelabschnitt zur Führung für die Niederbayern, Nicholas Halloran sorgte acht Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.