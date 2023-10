Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim haben Yannick Proske von Ligakonkurrent Iserlohn verpflichtet. Der 20-jährige Angreifer, der im Tausch für Taro Jentzsch nach Mannheim wechselt, erhält bei den Adlern nun einen Einjahresvertrag mit clubseitiger Option auf ein weiteres Jahr. Proske wird am heutigen Donnerstag in Mannheim eintreffen und künftig mit der Rückennummer 27 auflaufen.

Der gebürtige Weißwasseraner war 2019/20 bereits für die Jungadler aktiv, ehe er zu den Roosters wechselte. In der Saison 2021/22 versuchte sich Proske in der nordamerikanischen WHL, sammelte in 62 Partien 30 Punkte für die Spokane Chiefs. 2022 kehrte der deutsche Nachwuchsnationalspieler nach Iserlohn zurück, wo er bis zum heutigen Tag 29 Partien bestritt und dabei drei Vorlagen verbuchte. Proske, dessen älterer Bruder Florian mit Unterbrechungen von 2010 bis 2016 Torhüter innerhalb der Adler-Organisation war, könnte – vorbehaltlich der Lizensierung – bereits im morgigen Auswärtsspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven zum Einsatz kommen.

„Yannick ist ein defensiv geprägter Stürmer, der über viel Potenzial verfügt und für sein Alter schon sehr reif und zuverlässig agiert. Er ist läuferisch sehr gut unterwegs, was im modernen Eishockey ein wichtiger Faktor ist. Er hat bereits Erfahrungen im Unterzahlspiel gesammelt und wird uns auf dem U23-Sektor mehr Handlungsspielraum geben“, äußert sich Sport-Manager Jan-Axel Alavaara über den 1,88 Meter große und 87 Kilogramm schweren Rechtsschützen.