Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Thomas Sabo Ice Tigers haben den Vertrag mit Tim Bender um zwei Jahre verlängert. Der 24-jährige Verteidiger bleibt dem Nürnberger DEL-Klub damit mindestens bis zum Ende der Saison 2021/22 erhalten.

Bender war in der abgelaufenen Spielzeit mit fünf Toren und 18 Vorlagen punktbester Verteidiger der Ice Tigers und hat mit seinen 23 Scorerpunkten einen neuen persönlichen Bestwert erreicht. In bislang 293 DEL-Spielen brachte es der gebürtige Mannheimer auf 17 Tore und 73 Assists.

„Tim hat in dieser Saison einen ganz großen Schritt in seiner sportlichen und persönlichen Entwicklung gemacht. Als Verteidiger ist er jemand, der das Spiel kreativ gestalten und seine Fähigkeiten auch immer besser in die Special-Teams einbringen kann. Es freut uns sehr, dass er sich in Nürnberg so wohlfühlt und mit uns eine positive Zukunft gestalten will“, sagte Ice-Tigers-Sportdirektor André Dietzsch.

Tim Bender: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mindestens für zwei weitere Jahre für die Ice Tigers spielen darf. Ich fühle mich sehr wohl in Nürnberg und habe nie wirklich über einen Wechsel nachgedacht. Dass ich viel Vertrauen von unserem Trainerteam bekommen habe und ich dadurch viel Verantwortung übernehmen durfte, hat einen großen Teil dazu beigetragen. Natürlich würden wir alle momentan lieber noch spielen, aber die Vorfreude auf die neue Saison wird dadurch nur noch größer.“